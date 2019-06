Rihanna krijgt lof voor onbewerkte modecampagne TVM

13 juni 2019

13u50 0 Style De Amerikaanse Rihanna (31) heeft bij haar mode- en beautymerk Fenty diversiteit altijd hoog in het vaandel gedragen en daar wijkt ze niet vanaf nu ze in zee is gegaan met luxeconcern LVMH. In een nieuwe campagne poseert het Zuid-Soedanese model Aweng Mayen Chuol namelijk met zichtbare littekens op haar gezicht. Er kwam geen Photoshop aan te pas en daar wordt de popster overal ter wereld voor geprezen.

Voor haar lingeriecollectie Savage x Fenty kiest Rihanna op de catwalk steevast voor modellen in alle vormen, kleuren en maten. Armen met striemen, billen met cellulitis, en zelfs twee zwangere buiken. Model Slick Woods beviel amper 14 uur na de modeshow van een zoon. Een primeur. Voor haar make-uplijn Fenty Beauty bracht ze een foundtation uit in liefst 50 verschillende tinten, zodat elke vrouw iets vindt dat bij haar huidskleur past. Het popidool weet uit eigen ondervinding dat geen enkele vrouw hetzelfde is en heeft een lak aan perfectie en dat wil ze duidelijk maken aan de wereld. Ook met haar nieuwe modehuis Fenty Maison dat ze onder het Franse luxeconcern LVMH uitgeeft.

In een nieuwe campagne speelt het Zuid-Soedanese model Aweng Mayen Chuol de hoofdrol en opvallend daarbij is dat de foto’s onbewerkt zijn gebleven en de littekens van het model duidelijk zichtbaar zijn. In een eerder interview met Dazed zei Aweng zelf al het volgende over haar uiterlijk: “Die littekens horen bij mij en ze maken mij net uniek. In mijn cultuur zijn ze normaal en worden ze gezien als een teken van vrouwelijkheid. Al wil ik soms ook tegen iedereen schreeuwen dat ik meer ben dan de littekens alleen. Ik weet dat mijn gezicht er anders uitziet, maar dat is wat voor mij schoonheid is”, aldus het model.

Veel lof online

De keuze om de littekens van Aweng niet digitaal weg te werken zoals de meeste modehuizen wél doen, kan alvast op heel wat goedkeuring rekenen. “Wat zie je er prachtig uit zo au naturel” is zowat de conclusie van iedereen op het web. “Ik heb zelf ook littekens en voor ik deze foto had gezien, vond ik ze altijd lelijk”, schrijft iemand anders. “Nu kijk ik er eindelijk anders naar.”

De keuze van Rihanna om zo in te zetten op diversiteit, legt haar trouwens geen windeieren. Onlangs werd ze door zakentijdschrift Forbes nog uitgeroepen als rijkste vrouw in de muziekindustrie met een vermogen van om en bij de 533 miljoen euro. Ze dankt dat fortuin aan inkomsten uit muziek en aan haar mode- en beautylabels.