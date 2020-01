Rihanna krijgt haar eigen magazine LDC

21 januari 2020

13u59

Op het nieuwe album van Rihanna is het nog even wachten, maar dat wil niet zeggen dat de Barbadiaanse diva blijft stilzitten. Integendeel. Ze gaat samenwerken met het gerenommeerde magazine i-D: de volgende editie van het tijdschrift draait volledig rond haar en krijgt de toepasselijke naam ... Rihannazine.

Rihanna heeft al lang bewezen dat ze zoveel meer is dan een popzangeres met uitdagende songteksten over sm en naakt­selfies. Ze schopte het tot creatief directeur van sportmerk Puma, lanceerde een beautylabel en een lingeriemerk, én wordt gezien als een grote voorvechter van de bodypositivity-beweging. Kers op de taart was het nieuws vorig jaar dat ze Fenty Maison gaat leiden. Daarmee schreef Rihanna maar liefst 3 keer geschiedenis: het is al sinds 1987 geleden dat het Franse luxeconcert LVMH een nieuw modehuis start, ze is de eerste vrouw die binnen de groep een eigen merk creëert én de eerste zwarte vrouw die haar eigen modehuis leidt. Om maar te zeggen: Wat. Een. Vrouw.

Redenen genoeg om haar eens in de bloemetjes te zetten, dachten ze bij het magazine i-D. Ter ere van Rihanna - en het feit dat i-D z’n 40ste verjaardag viert - besloten de twee samen te werken. Het resultaat: een limited edition van het magazine die gecureerd is door de zangeres. Ze heeft zich gefocust op mensen die een belangrijke invloed uitoefenen op de wereld van de mode, kunst, cinema, muziek en activisme. Denk aan het model Gigi Hadid, scenarioschrijfster en actrice Lena Waithe, actrice Alexa Demie, plussizemodel Paloma Elsesser, feministe en model Adwoa Aboah, en Yolanda Renee King, de dochter van Martin Luther King III.

“Voor mij staat dit nummer van i-D synoniem voor verandering en cultuur”, zo zegt Rihanna zelf over het project. “Het is opgedragen aan mensen die grote veranderingen doorduwen op het vlak van mode, muziek, kunst en activisme. Tegelijk creëren ze een toekomst die een pak inclusiever en diverser is.”

Je kan Rihannazine digitaal lezen, maar er is ook een gedrukte variant beschikbaar. Daarvoor betaal je £12 (omgerekend ongeveer € 14).