Rihanna haalt highlighter uit make-uplijn na controverse LDC

02 april 2019

15u39 0 Style Rihanna heeft dit weekend aangekondigd dat haar make-upmerk Fenty een reeks nieuwe highlighters zou lanceren. Normaal gezien zou zo'n aankondiging gevolgd worden door groot gejuich. Nu zit er echter een haar in de boter. Veel fans struikelen over de naam van het nieuwe product: ‘Geisha Chic’. Na alle kritiek heeft de ster besloten de bewuste highlighter toch niet in de winkelrekken te leggen.

De eerste aankondiging werd gemaakt op de Instagrampagina van Fenty Beauty. Het duurde niet lang, of de post kreeg een lading kritiek over zich. “Ik ben superblij met deze lancering”, reageert iemand. “Het enige spijtige is de naam ‘Geisha Chic’. Een naam als deze negeert de volledige geschiedenis en de onderdrukking van een geisha. De kleur van deze highlighter is echt prachtig, maar ik ga hem gewoon niet kopen door de ongelukkig gekozen naam. Is het niet mogelijk om die nog aan te passen?”

Een geisha is volgens de Japanse traditie immers een soort muze en gezelschapsdame. Het is haar taak om voor vermaak te zorgen tijdens feestjes in theehuizen, met een gesprek, zang, muziek en dans. Omdat de opleiding van een geisha al begint als ze 6 of 7 jaar oud zijn, én omdat mannen het recht om de maagdelijkheid van de vrouw te ontnemen konden kopen, wordt een geisha vaak gelinkt aan onderdrukking.

Een andere socialemediagebruiker merkt daarom op dat het gevoelig ligt om een geisha chique te noemen. “Fenty is een merk dat beweert dat het inclusief wilt zijn, en toch halen ze deze stunt uit ...”, laat nog een andere kritische stem weten.

Ondertussen heeft Fenty Beauty laten weten dat ze de kritiek terecht vinden. Meer zelfs: het merk heeft besloten om de highlighter met de glanzende, rode kleur toch niet te verkopen. Ze stellen de lancering uit tot ze een nieuwe naam bedacht hebben.

Naast ‘Geisha Chic’ is het gamma highlighters nog uitgebreid met 2 nieuwe kleurtjes. Deze worden wél nog verkocht. Vanaf 5 april liggen ze in de winkelrekken bij de webshop van Fenty Beauty en cosmeticaketen Sephora.