Rihanna gaat wekelijks een make-up tutorial delen MV

19 oktober 2018

08u13

Bron: Vogue 0 Style Zangeres, stijlicoon, actrice, businessvrouw en sinds enkele jaren ook beautygoeroe. Rihanna (30) zit niet stil, zoveel is duidelijk. Naast muziekvideo’s brengt de Amerikaanse zangeres vanaf nu ook make-up tutorials uit, die wekelijks zullen tonen hoe haar Fenty Beauty Chillowt Holiday Collection eruitziet.

Voor de kenners: neen, het is inderdaad niet de eerste keer dat de Barbadiaanse schone uitlegt hoe ze aan haar make-uplook komt. Eerder al was een video op de Amerikaanse Vogue te zien. Maar nu zet ze dus haar eigen merk in de kijker.

Rihanna toont in de video’s zelf stap voor stap hoe je haar look bij jezelf kan namaken. De clip duurt zo’n 7 minuten en daarin toont ze heel wat van haar nieuwste producten. De eerste look die ze aan de wereld voorstelt, is naar eigen zeggen ‘heel eenvoudig’. Ze brengt wat highlighter van haar nieuw Killawatt Foil Freestyle Highlighter Palette aan op haar ogen, sleutelbeen en wangen. Haar lippen krijgen een metallic kleurtje.

De tutorials van RiRi zullen elke dinsdag op haar YouTube-kanaal Fenty Beauty geplaatst worden.