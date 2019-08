Rihanna gaat haar lingerieshow uitzenden Margo Verhasselt

27 augustus 2019

09u56

Bron: Vogue 0 Style Het gaat niet goed met lingeriegigant Victoria’s Secret: hun omzet daalt, modellen komen naar buiten met #MeToo-verhalen, topmannen nemen ontslag en daarbovenop gaat hun jaarlijkse lingerieshow niet door. Al moeten fans van het spektakel niet te hard treuren want Rihanna komt met een oplossing: haar show, Savage x Fenty zal wel uitgezonden worden.

Van motorrijders die stunts uitvoeren boven roze duinen tot diverse artiesten: dat Rihanna nooit moest onderdoen voor Victoria’s Secret is duidelijk. Het is dus ook geen wonder dat de modewereld zowat gek werd toen de zangeres/ontwerpster aankondigde dat ze haar show ook ging uitzenden op televisie.

De modeshow van RiRi wordt op vrijdag 20 september uitgezonden op Amazon Prime Video, wat fans de kans geeft om haar collectie meteen te ontdekken en dat zonder exclusieve uitnodiging. Rihanna laat alvast weten dat ze de meest ‘sexy, excentrieke en energieke beleving’ plant die je je kan voorstellen.