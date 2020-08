Rihanna doet verrassende bekentenis over haar beroemde Met Gala-look uit 2015 Margo Verhasselt

01 augustus 2020

08u01 0 Style Flashback naar 2015: Rihanna verscheen op het Met Gala in een gele jurk van de Chinese designer Guo Pei die tot op vandaag nog uitvoerig besproken wordt. Alleen was de zangeres zelf niet al te enthousiast over haar look van de avond, blijkt nu.

De jurk die Rihanna op het Met Gala in 2015 droeg, moest niet alleen door vier assistenten gedragen worden omdat die zo zwaar was, ze was ook het mikpunt van spot op Twitter en Instagram. Mensen vergeleken de creatie onder andere met een eierdooier. Er werd in totaal zo'n 6.000 uur aan gewerkt én hij woog zo'n 25 kilogram.

Maar nu verklapt de zangeres en ontwerpster ook hoe het voelde om het kledingstuk aan te trekken. In een interview met Access Hollywood doet ze uit de doeken dat ze erg nerveus was wanneer ze uit de auto stapte. “Ik was zo bang om uit de auto te komen. Ik vond dat ik erover was gegaan. Ik voelde me als een clown en dacht dat iedereen me uit zou lachen.” Achteraf gezien vond ze haar look geslaagd én kan ze met de mopjes op het internet lachen.