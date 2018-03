Riccardo Tisci neemt het roer over bij Burberry Timon Van Mechelen

01 maart 2018

13u40 0 Style De Italiaanse ontwerper Ricardo Tisci, hiervoor twaalf jaar aan de slag bij Givenchy, wordt de nieuwe creatief directeur van Burberry. Vanaf 12 maart zal hij er zowel de mannen-, vrouwen- en kindercollecties van het Britse label overzien.

Sinds zijn vertrek bij Givenchy vorig jaar, was Tisci tijdelijk werkloos. Maar daar komt vanaf 12 maart dus verandering in. Hij is de man die modehuis Givenchy weer populair en sexy maakte, door onder andere celebs als de Kardashians te omarmen. Hij ontwierp zelfs de trouwjurk van Kim en het kostuum van Kanye toen ze hun ja-woord gaven in 2014.

Bij Burberry stond de positie van creatief directeur open, nadat Christopher Bailey vorige week zijn laatste show voor het merk orkestreerde. “Riccardo is één van de meest getalenteerde ontwerpers van het moment. Hij weet exact hoe je streetwear met luxe kunt combineren en het is dat waar de consument van vandaag naar op zoek is. We geloven erin dat zijn creatieve visie Burberry alleen kan versterken,” aldus CEO Marco Gobbetti in een persbericht.