Riccardo Tisci maakt debuut voor Burberry: 7 dingen die je moet weten Timon Van Mechelen

18 september 2018

11u57 0 Style De Italiaanse ontwerper Riccardo Tisci, hiervoor twaalf jaar aan de slag bij Givenchy, heeft zijn eerste collectie voor modehuis Burberry voorgesteld op London Fashion Week. Al meer dan een halfjaar wordt er reikhalzend uitgekeken naar zijn debuut voor het Britse modehuis. 7 dingen die je erover moet weten.

1. De trenchcoats

De beige trenchcoat is het kledingstuk waarmee Burberry wereldwijd bekendheid verwierf. Riccardo Tisci kon dan ook niet anders dan de show openen met een update van deze ultieme klassieker. Zijn versie werd in de taille ingesnoerd door een bruine elastische riem. Ook was er een variant met een zijden sjaal in verwerkt en een exemplaar in de hippe terracotta kleur.

2. Dierenprint

Twee weken geleden zwoer Burberry officieel bont af in al hun collecties, maar het ontbrak in ieder geval niet aan dierenprint op de catwalk. Van luipaardprint tot dalmatiërvlekken, op rokken, schoenen, jassen en truitjes.

3. De mannenkleren

Toen de show ongeveer in de helft was, werden de vrouwelijke modellen ingewisseld voor een legertje knappe heren. Eerst in mooi getailleerde kostuums, daarna in meer streetwear-geïnspireerde stuks. Met losse silhouetten, veel grafische elementen en knappe militaire jassen. Eén hemd met hertjesprint verwees naar de film Bambi, een favoriet van Tisci. Toen hij nog voor Givenchy werkte, wijdde hij ook al een collectie aan zijn lievelingsfilm.

4. De comeback van Kendall Jenner

Niet dat Kendall Jenner bepaald uit de spotlights is gebleven de afgelopen weken, maar het viel wel op dat ’s werelds meest succesvolle model wéér geen verschijning had gemaakt op New York Fashion Week. Voor Tisci maakte ze een uitzondering.

5. De avondkledij

Tisci’s collectie avondkledij was klein, maar daarom niet minder mooi. Allemaal volledig in het zwart en afgewerkt met gouden details aan de mouwen en taille. Draagbaar voor zowel jonge als oude (rijke) fans van het modehuis.

6. De heuptassen

Ongetwijfeld nu al dé verkoopshit wanneer de volledige collectie te koop is: de heuptassen die enkele mannelijke modellen droegen. Aan de hoeveelheid foto’s die ervan gepost en gedeeld werden op Instagram, merk je nu al het succes.

7. De soundtrack

Voor Burberry is de muziek tijdens de show altijd al een belangrijk aspect geweest. In het verleden traden bijvoorbeeld Tom Odell en Jake Bugg al op. Tisci liet de soundtrack deze keer over aan Robert Del Naja van de Britse muziekgroep Massive Attack. Op Instagram schreef hij daar het volgende over: “Massive Attack had een hele grote invloed op heel mijn leven – ik leerde hen kennen toen ik hier studeerde in Londen. Toen ik mijn eerste show voor Burberry aan het plannen was, wist ik dat we moesten samenwerken om de muziek te laten horen waar ik zo door geïnspireerd ben.”