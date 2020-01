Philips Hue Gesponsorde inhoud Retro maar toch modern: met deze interieurtips schep jij instant sfeer Advertentie van Philips Hue

21 januari 2020

09u00 0 Style Wit, minimalistisch en sober ingericht: zo zien de meeste moderne interieurs eruit. Proper en makkelijk te onderhouden zijn ze zeker, maar al die strakke lijnen en kleurloze oppervlakken komen soms wat koud en onpersoonlijk over. Logisch dus dat retro interieurdesign zo populair blijft! Wie the best of both worlds wil, kan beide stijlen combineren. Met deze vijf tips neem jij de gezelligheid van vroeger zo mee in je moderne interieur. Extra voordeel? Wanneer je stijlen mixt, krijg je een tijdloos en vooral uniek resultaat!

Tip 1: ga voor een kleurenpalet en stick with it

Retro is in tegenstelling tot de alomtegenwoordige scandi-minimal interieurs vaak kleurrijk en rijkelijk versierd met patronen en prints. Dat oogt vrolijk, maar ook wat onrustig en chaotisch. Wil je enige rust bewaren, ga dan voor een vast kleurenpalet. Wie durft, kiest voor de drie primaire kleuren. Voor een zachter effect kan je naar hartelust pasteltinten combineren. Of je nu de muren, vloer, meubels, verlichting of decoratiestukken in een hip kleurtje steekt, je kan er zeker van zijn dat alles mooi samengaat. Blijf trouw aan je kleurenpalet, zo vermijd je dat het een onsamenhangend boeltje wordt.

Tip 2: speel met licht

Je interieur extra levendig en sfeervol maken, zonder ouderwets te gaan? Dat doe je door creatief om te springen met verlichting. Scoor wat stijlvolle vintage sta-, hang- en tafellampen op de rommelmarkt of online en draai er vervolgens moderne ledlampen in. De verlichting van Philips Hue kan je bijvoorbeeld makkelijk vanop afstand bedienen met je smartphone én je kan er tienduizenden verschillende kleuren mee creëren. Enkele lichtbronnen verdeeld over de ruimte zorgen voor een enorme sfeerboost. De donkere dagen waren nog nooit zo gezellig! Tip: ga voor lampen in goud of koper voor die extra retro touch.

Tip 3: laat je gaan met decoratie

Toegegeven, moderne interieurs missen soms wat gezelligheid. Retro interieurs voelen juist warm aan doordat ze van vloer tot dak gevuld zijn met opvallende decoratie-items! Denk aan kaders met pop-art prints, grote planten en vazen, schappen aan de muur, mini-bijzettafeltjes en felgekleurde kussens.

Tip 4: de filamentlamp, terug van nooit weggeweest

Dé klassieker in elk retro interieur, zijn het nu de sixties, seventies, eighties of nineties, is de filamentlamp. De filamentlamp ziet eruit als een heerlijk retro gloeilamp, maar biedt tegenwoordig alle moderne voordelen. Philips Hue heeft bijvoorbeeld filament-ledlampen die zuinig én handig zijn, want ze werken met Bluetooth. Via de app kan je ze niet enkel aan- en uitzetten, maar ook dimmen. Makkelijker kan bijna niet! En bovendien kan je ze connecteren met de Philips Hue bridge en dus integreren in je ecosysteem.

Tip 5: klassieke meubels laten we links liggen

Denk out-of-the-box wanneer het aankomt op kamerindeling. Ook met meubels kan je het anders aanpakken! Een klassieke zetel met salontafel is zo done. Ga liever voor enkele opvallende en unieke stukken. Typisch retro is bijvoorbeeld een rieten hangstoel waarin je lekker kan wiegen. Lounge je liever languit, dan is een zetelbed of chaise longue de ideale eyecatcher voor jouw salon. Vergeet ook de ottoman niet, die zowel kan dienen als pouf, voetsteun of zelfs bijzettafel. Je zet er dan wel best een plateau op, zodat je glazen en aperitiefjes stabiel staan.

Kan jij niet wachten om wat extra warmte en persoonlijkheid aan je interieur toe te voegen? Ontdek het uitgebreide aanbod aan ledlampen van Philips Hue en schep instant sfeer in je huis met één swipe op je smartphone.