Retro beauty: deze trends uit de 60's zijn terug in Margo Verhasselt

03 maart 2020

11u03 0 Style Ah de Sixties, het tijdperk waarin Twiggy en Brigitte Bardot het voor het zeggen hadden. Er wordt gezegd dat alles ooit terugkomt en gelukkig is dat bij de jaren 60 ook het geval. Sterren laten zich steeds meer beïnvloeden door de beauty invloeden van toen. Een overzicht.

Babydoll wimpers

Mode icoon Twiggy opende letterlijk onze ogen met de kracht van grafische valse wimpers die getekend werden op de oogleden. Ook de Britse actrice Lucy Boynton past de truc voor optisch grotere ogen nu toe.

Pastel oogschaduw

Een lichte, zachte kleur was enkele jaren geleden nog not-done als oogschaduw. Maar nu? Is het net zoals in de jaren 60 trés chique. Een zachte paarse oogschaduw complimenteert Marsai Martin’s ogen en laat ze meer opvallen, zonder dat het ordinair overkomt.

Haarbanden

Catherine Deneuve gaf een kleine haarstrik een volwassen look in de 60's, een trucje dat haarstylist Jenda Alcorn nu ook toepast bij sterren als Elle Fanning.

Cat Eye

Legendes als Sophia Loren waren pioneers met de eyelinertechniek en hij wordt vandaag de dag nog steeds druk gekopieerd. De cat eye, of winged eyeliner, geeft de indruk dat je volle wimpers hebt en grote bambi-ogen: flirty én onschuldig.

Blozende wangetjes

Onder andere Jane Birkin en ander 60's It-girls maakten het een nieuw, hip concept: frisse, naturelle make-up. Een laagje mascara, een kleurtje op je wangen en je was klaar om de deur uit te lopen.