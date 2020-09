Rel tussen Walter Van Beirendonck en Virgil Abloh laait weer op: “Van Beirendonck steelt zelf voortdurend ontwerpen” Nele Annemans

05 september 2020

11u22 0 Style De moderel tussen Walter Van Beirendonck (63) en Virgil Abloh (39) gaat verder. Van Beirendonck beschuldigde Abloh vorige maand van plagiaat, maar die aanklacht weerlegt de Amerikaanse designer en creatief directeur van de mannencollectie van Louis Vuitton nu. “Ik zou mezelf altijd afvragen: is dit feit of fictie?”

Recap: vorige maand stelde Louis Vuitton de nieuwe zomercollectie voor in Shanghai. Daar kondigde designer Abloh aan dat hij niet langer elk seizoen een nieuwe collectie zal brengen, maar dat hij ook oudere stukken zal recycleren. Toen viel het onze eigenste Walter Van Beirendonck op dat Abloh niet alleen eigen stukken recycleerde, maar ook opvallend veel inspiratie haalde bij de Antwerpse modeontwerper.

“Kopiëren is van alle tijden. Het is een deel van de mode-industrie. Maar niet op deze manier. Niet op dit niveau, met zulke budgetten, teams en mogelijkheden. Dat is wat me het meest shockeert”, zei Van Beirendonck toen.

Concreet ging het om de jassen waarin driedimensionale poppen verwerkt zijn uit Van Beirendoncks wintercollectie Woest (2016-2017) en de asymmetrische zonnebrillen uit zijn wintercollectie Sun And Moon (2018-2019).

Maar die beschuldiging weerlegt Virgil Abloh nu. “Van Beirendonck valt niet binnen mijn referentiekader. Ik ken uiteraard zijn naam, maar niet elk apart stuk uit zijn collecties. Mijn inspiratie voor de collectie kwam voort uit mijn Ghanese afkomst, de subculturen die me gevormd hebben tijdens mijn jeugd en de lente-zomercollectie van Marc Jacobs in 2005 voor Louis Vuitton, niet uit Van Beirendoncks stukken”, vertelde hij in een Q&A voor de modepers.

Overhaaste conclusies

Op de vraag wat hij aan zijn critici zou willen zeggen, antwoordde Abloh: “In het tijdperk van sociale media is onderzoek belangrijker dan ooit. In plaats van meteen te oordelen, ga eerst na wat er echt achter de ideeën schuilt en denk na over waarom je zo overhaast conclusies trekt. Ik zou mezelf altijd afvragen: is dit feit of fictie?”

Daarmee drukt Abloh zich nog relatief zacht uit. Ruba Abu-Nimah, creatief directeur en designer die onder andere al voor het modetijdschrift Elle en beautylabels Bobbi Brown en Shiseido werkte, is een pak kritischer voor Van Beirendonck. “De plagiaatbeschuldigingen van Walter Van Beirendonck zijn de meest absurde, schijnheilige, egocentrische en vage die ik ooit gehoord heb. Er zijn maar weinig ontwerpers die meer ontwerpen gestolen hebben dan Van Beirendonck zelf. Zijn hele carrière is gebaseerd op culturele toe-eigening”, vertelt hij in een opiniestuk op de website Highsnobiety.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.