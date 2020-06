Reis gecanceld? Ga dit jaar op ‘fake-cation’ en creëer thuis je vakantiebestemming Nele Annemans

18 juni 2020

13u47 0 Style We mogen sinds maandag – driewerf hoera! – weer de grenzen over, maar toch nemen velen het zekere voor het onzekere en blijven ze liever thuis. Zag je jouw reisplannen in het water vallen en wil je er toch een ‘fake-cation’ van maken? Met deze tips waan je je zo op je favoriete vakantiebestemming!

La dolce vita

Een Italiaanse tuin in je hof creëren? Denk aan veel groen, massa’s rozen en terracottakleurige bloempotten. Daarnaast zijn de Italianen fan van symmetrie. Strakke lijnen en terugkerende vormen geven hun tuinen een overzichtelijke, rustige uitstraling. Omring je tuin bijvoorbeeld met dezelfde soort bloemen en planten en zet ze in gelijkaardige potten. Een citroenplant en een statig beeld of kunstwerk in het midden mogen niet ontbreken. Ook daar zijn de Italianen dol op. Een fleurige maxi-jurk, felrode lippenstift, een statementketting en een veel te grote zonnebril zijn dan weer je go-to’s qua outfit. Investeer ook in een pizza-oven én last but not least een rood met wit geruit tafelkleed om je instant in een trattoria te wanen.

1. Geruit tafelzeil van Superwoonwinkel, prijs afhankelijk van de grootte, online te koop.

2. Citroenboom op rek in terracotta bloempot van Fleurdirect, 29,95 euro, online te koop.

3. Pizzaoven voor 4 personen van Trebs, nu voor 59,99 euro i.p.v. 79,99 euro, online te koop.

4. Maxi-jurk met bloemenprint van ONLY, nu voor 27,99 euro i.p.v. 34,99 euro, online te koop.

5. Twee metalen klapstoelen in zeegroen van Maisons du Monde, 49,99 euro, online en in de winkels te koop.

Bergvakantie in Zwitserland

Oké, Captain Obvious, de bergen, ongelooflijke uitzichten en heerlijk frisse lucht kunnen we helaas niet naar je tuin toveren. Maar met een paar kleine aanpassingen kan je je toch even op bergvakantie in Zwitserland wanen. Haal enkele plantenbakken in huis die je volstouwt met geraniums en oleanders. Heb je een tuinhuis? Met een beetje verbeelding, een robuuste picknicktafel, de Zwitserse vlag, een ligbed en een parasol vertoef je zo in een charmante berghut. Maak je ervaring compleet met een heerlijk stukje Toblerone!

1. Grote gepersonaliseerde chocoladereep van Toblerone, 16,95 euro, online te koop.

2. Wandelschoenen van Adidas, 129,95 euro, online te koop.

3. Geraniums in balkonbak als decoratie van Mica Decorations, 40,95 euro, online te koop.

4. Vierkante picknicktafel van Dreamland, 499 euro, online en in de winkels te koop.

Mythisch Grieks

Griekenland? Dan denken wij spontaan aan ouzo, souvlaki en tzatziki, aan frisse witte muren in combinatie met vijftig tinten blauw. Schilder verschillende bloempotten in een blauw kleurtje of ga voor een blauwe tuinset. Aan de muur hang je het typisch blauwe glazen oog en decoratieve elementen zoals borden of schelpjes. Kies voor een zomerse jurk met witte en blauwe strepen, een sleehak en rieten hoedje om ’s avonds urenlang de sirtaki te dansen.

1. Schaal in de vorm van een vis van De Sfeerbrenger, 14,32 euro voor 6 stuks, online te koop.

2. Decoratie blauw oog van i-Mania, 17,95 euro voor 2 stuks, online te koop.

3. Strohoed van ASOS, 16,99 euro, online te koop.

4. Blousejurk met wit-blauwe strepen van Tom Tailor, 69,99 euro, online te koop.

5. Set met twee blauwe stoelen en tafeltje van Tectake, 179,90 euro, online te koop.

La douce France

Toegegeven, bij de Provence in Frankrijk denken wij vooral aan de heerlijke kaas en de wijn die er rijkelijk vloeit. Geniet je graag in een Provençaals interieur? Dan kan je absoluut niet zonder verse of gedroogde bloemen en kruiden. Vooral lavendel is een must. Zuid-Frankrijk staat er vol mee en zo krijg je de Provence ook meteen in je neus. Daarnaast mogen mediterraanse kleuren en rieten manden, potten en dienbladen niet ontbreken, net zoals een lange houten tafel waaraan je urenlang kan keuvelen met een goed glas wijn. Qua outfit ga je voor een paar elegante sandalen, een geweven handtas, een chique zonnebril en een hoedje om in de sfeer te komen.

1. Geweven handtas van Pieces, 44,99 euro, online te koop.

2. Tuintafel van gerecycleerd teakhout van Maisons du Monde, 1.459 euro, online en in de winkels te koop.

3. Kuiflavendel van Bakker.com, 14,99 euro voor 3 stuks, online te koop.

4. Teensandalen van Anna Field, 23,99 euro, online te koop.

5. Mand in zeegras van Hema, 12 euro per stuk, online en in de winkels te koop.

Ibiza-vibes

De beste manier om Ibiza naar je thuis te brengen? Een bohemian patio creëren in je eigen tuin. Denk aan veel rotan meubels, kussens met prints, hoge cactussen, wuivende palmen, heerlijke loungezetels, geweven tapijten, plantenhangers en witte en blauwe accenten om de maritieme look compleet te maken. Nu we een weekje op Ibiza gaan vertoeven, is het vaarwel leggings en trainingsbroeken, enter fleurige bikini’s, witte tops, jeansshortjes, sandalen, enkelbandjes, oversized zonnebrillen en dito hoeden. Muziekje aan, een heerlijk verfrissende cocktail dabei en vamos a la thuisplaya!

1. Sandelen met bloemenprint van Izia, nu voor 87,95 euro i.p.v. 169,95 euro, online te koop.

2. Plantenhanger in macramé van Doing Goods, 25 euro, online te koop.

3. Geweven tapijt van H&M Home, 179,90 euro, online te koop.

4. Cactus van Plantsome, 44,95 euro, online te koop.

5. 6-zitsbank van Maisons du Monde, 1.299 euro, online en in de winkels te koop.