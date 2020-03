Regen en nog meer regen: met deze jassen hou je het deze week droog Nele Annemans

10 maart 2020

15u54 0 Style Het belooft een kletsnatte week te worden. Gelukkig heeft dat hondenweer één groot voordeel: het is hét perfecte excuus om een nieuwe regenjas in huis te halen. Met deze exemplaren trotseer je alvast met plezier de maartse buien.

Aan regenjassen geen tekort dit seizoen. Maar mag het al eens iets anders zijn dan de klassieke trenchcoat of niet zo’n fan van de populaire lakjas? Ook in deze vier jassentrends overleef je regen en wind in stijl.

Metallics en zilver

De eerste is er meteen eentje voor durvers: jasjes in metallics en zilver. Combineer ze met harde kleuren om extra op te vallen, of met jeans om niet met alle aandacht te gaan lopen.

1. Anorak met iriserend effect, 19,99 euro, Bershka.

2. Korte regenjas, 99,99 euro, CKS.

3. Lichtgewicht jas, 49,99 euro, H&M.

4. Tussenjas, 69,90 euro, Urban Classics.

Waterdichte parka’s

Uiteraard mochten ook de parka’s niet in het lijstje ontbreken. Al zien we ze anno 2020 vooral zonder typisch - al dan niet fake - bondkraagje.

1. Parka in verschillende kleuren, 59,99 euro, H&M.

2. Babyblauwe parka, 150 euro, COS.

3. Grijs-groene parka, 79,95, Zara.

4. Okergele parka, 59,99 euro, H&M.

Windbrekers

Een windjack of windbreker is een dunne stoffen jas die speciaal ontworpen is om kou en lichte regen te doorstaan. Je vindt ze zowel met rits, als als popover die je over je hoofd trekt en de kleurcombinaties zijn eindeloos.

1. Roze windbreker, 39,99 euro, H&M.

2. Windjack in verschillende kleuren, 99,95 euro, Adidas Performance.

3. Fluo windbreker, 29,95 euro, Zara.

4. Windbreker in verschillende kleuren, 40 euro, Monki.

Transparante regenjassen

Beschermen tegen de regen, maar ook je outfit prijsgeven? Dan is een transparante regenjas jouw go-to. Een effen kleur is ideaal als je hem draagt over prints, een transparant exemplaar met opschriften of patroontjes past dan weer perfect bij een sobere, monochrome outfit.

1. Witte regenjas, 35,99 euro, Bershka.

2. Lange regenjas, 59,99 euro, CKS.

3. Roze jas met kap, 120 euro, Rains.

4. Jas met print, 279 euro, Tommy Hilfiger.