Reebok lanceert zijn eerste vegan loopschoen

Nele Annemans

17 december 2019

15 graden Celsius, een week voor Kerstmis. Veel mensen kunnen het amper geloven. En hoewel de aanvoer van een zeer zachte zuidelijke lucht daarvoor verantwoordelijk is, kunnen we er niet meer omheen dat onze planeet opwarmt. En dat weet ook sportmerk Reebok. Daarom lanceren zij binnenkort hun eerste volledig plantaardige loopschoen.

Eind 2020 zal Reebok zijn eerste plantaardige performance shoe op de markt brengen. Hoewel het merk eerder al een vegan sneaker uitbracht als onderdeel van hun ‘Cotton + Corn lifestyle’-collectie, zal de Forever Floatride GROW hun eerste plantaardige schoen zijn die bedoeld is voor hardlopers.

De nieuw ontworpen loopschoen heeft dezelfde look als het originele Forever Floatride Energy-model, alleen is hier gewerkt met een unieke combinatie van duurzaam geproduceerde algen, ricinus of wonderboom (een snelgroeiende tropische plant nvdr.), eucalyptus en natuurlijk rubber.

“De grootste uitdaging bij het maken van deze schoen was het ontwikkelen van plantaardig materiaal dat voldoende stevigheid biedt voor hardlopers”, aldus Bill McInnis van Reebok Future. Zo werd er maar liefst 3 jaar aan de schoen gewerkt.

“Het resultaat is een lichte schoen, die veel demping biedt en een flexibele middenzool heeft, waardoor hij perfect is voor hardlopers. De duurzame mix van materialen maakt hem ook ademend, waardoor je veel minder snel last hebt van vieze geurtjes. Zo is het algenschuim, dat gebruikt werd voor de inlegzool, van nature geurbestendig. Qua look werd er gekozen voor een schoen in gebroken wit met beige toetsen en veters”, aldus McInnis.

De Reebok Forever Floatride GROW zal vanaf de herst van 2020 te koop zijn zowel online als in de winkels. De prijs is nog niet gekend.