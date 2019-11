Redactrice Anke (44) probeerde de Vampire Facelift: “Alsof je recht op je gezicht bent gevallen” Anke Michiels

09 november 2019

10u40 0 Style Rimpels, ineens zijn ze daar, en plots staat het leven in het teken van het bestrijden van die kleine lijntjes. Gelukkig hoeft dat niet altijd spierontspanners te betekenen. Anno 2019 zijn er heel wat minder ingrijpende behandelingen die een gelijkaardig resultaat beloven. Of ze ook werken? Dat hebben wij getest. Vandaag: redactrice Anke onderging de ‘vampire facelift’.

“Ik zoek iemand met een euh... ‘volwassen’ huid’.” Mijn jongere collega, beauty redactrice Sophie, kent haar eufemismen - en al helemaal als ze een proefkonijn zoekt voor een schoonheidsbehandeling. Of ik misschien de ietwat gewaagde ‘vampire facelift’ wil ondergaan? Je weet wel, die bloody behandeling waarmee Kim Kardashian zich onsterfelijk maakte op sociale media, door een foto te posten van haar gezicht onder het bloed.

Is het effectief zó gruwelijk? Dat zoeken we graag uit. Het is niet voor niks Halloween geweest.

In de Carpe Clinic wordt mijn gelaat eerst grondig onder de loep genomen via een huidanalysetoestel. Zonneschade? Check. Vette t-zone? Check. Uitgezette poriën? Check. Pigmentvlekjes? Check. Confronterend? Check. Met het blote oog stelt een vriendelijke verpleegster daarna lieflijk vast dat ik vaak frons en een heel expressief gezicht heb. “Vandaar de fijne lijntjes op het voorhoofd. Dat komt door je spierwerking. Kan eigenlijk enkel opgelost worden met botox.” Ik dacht eerder aan een frou-frou, maar dit terzijde.

Vervolgens wordt me uitgelegd wat ik precies van deze vampire behandeling mag verwachten. Die heet officieel overigens PRP: platelet rich plasma. Een plasma dat rijk is aan bloedplaatjes.

Dermatologe Ingrid Van Riet, die in de Carpe Clinic samen werkt met dokter Solange Lintermans, neemt het woord: “Eerst nemen we een bloedstaal. Dat wordt op een specifieke snelheid gecentrifugeerd om bepaalde cellen te isoleren: de bloedplaatjes (platelets, red.) zijn cellen die overal in het lichaam naartoe komen waar verwondingen zijn. Die bloedplaatjes stellen op die plaatsen groeifactoren vrij, om de wonden te genezen. Precies die functie gaan we hier dus uit het lichaam halen en selectief in de huid prikken, om daar de huidkwaliteit te verbeteren en groeifactoren toe te voegen. We gaan eerst een mini-verwonding maken, en daar extra veel bloedplaatjes op loslaten om extra veel stimulatie te hebben.”

Wat zie je daar concreet van? Dr. Van Riet: “Het effect is er enerzijds onmiddellijk. Je voelt na de behandeling dat er iets gebeurd is: je huid is geprikkeld en dit gaat de wondheling en collageensynthese alvast stimuleren. Door de bloedplaatjes toe te voegen, ga je dat effect nogmaals versterken. Het doel van de behandeling is een stevigheid van de huid creëren. Maar je zal wel drie tot vier weken moeten wachten alvorens je dat resultaat ook ziet. Verwacht ook niet dat je in één keer van een slappe naar een superstevige huid gaat. Het is een groeiproces dat tijd nodig heeft en soms ook baat heeft bij een herhaling.”

Is het voor iedereen geschikt en vanaf welke leeftijd? Dr. Van Riet: “Het hangt vooral af van de huidkwaliteit en het huidtype. Iemand met een dikke poriënhuid zal er weinig zichtbaarheid van hebben, maar iemand met een fijne huid, met fijne lijntjes, kan hier echt baat bij hebben. Ook zones zoals de hals of rond de ogen, waar de huid van nature dunner is, zijn geschikte plekken voor PRP. Nadelen? Die zijn er niet echt. Omdat het een natuurlijke behandeling is. Wel kan je huid de eerste twee dagen rood en warm aanvoelen. Daarom raden we aan om de dag van de behandeling, en de dag erna geen grote plannen te maken.”

VAMPIER, HIER!

Hoe het voelt? Die vraag kan ik nu dus zelf beantwoorden. Ik zou liegen als ik zeg dat het aangenaam is. Een gelaatsverzorging bij de schoonheidsspecialiste is pure me-time, een PRP-behandeling is dat nu niet meteen. Maar de verpleegster Maxime is ontzettend lief, de setting is mooi en terugkrabbelen is geen optie. Daar ben ik - haha - te ‘volwassen’ voor geworden.

Na de bloedprik (via de arm), wordt er een verdovende crème op mijn gelaat gesmeerd, waarna ik onder een LED-lamp ga om het goed te laten inwerken. Mijn huid voelt al snel wat ‘gevoelloos’, zoals na een verdovende prik bij de tandarts. Vervolgens gaat verpleegster Maxime met een rollertje - een soort kleine kaasrasp - over de huid rond mijn ogen. De tranen schieten ongewild in mijn ogen, maar ik geef verder geen krimp. Hetzelfde gebeurt op mijn voorhoofd, wangen, kaaklijn en bovenkant van mijn lip. “Ik breng opzettelijk kleine ‘verwondingen’ aan met dit toestelletje. Je lichaam denkt nu dat je recht op je gezicht bent gevallen en schiet in actie, om het te komen genezen”, klinkt het.

Hierna komt dan het plasma tevoorschijn. Dat wordt met een naald ingespoten, op plekjes over heel mijn gezicht. Ook hier zijn er gevoelige plekken - boven de lip, auw! - maar het is nét oké. Maxime en ik praten er ondertussen honderduit op los - van reizen naar Bali over opgroeiende zonen, tot het lopen van de Ten Miles - en die afleiding doet werkelijk wonderen. Na de vele prikjes komt er een maskertje op mijn gezicht en mag ik een half uurtje relaxen onder de LED-lamp, met rustgevende muziek op de achtergrond. Dan toch even me-time.

Naar huis fietsen doe ik daarna met een kap over mijn hoofd, hopend dat ik niemand bekend tegenkom onderweg: ik ben rood en ik lijk gestoken door een bende hongerige muggen (bultjes door de naaldenprikjes). Die avond staat er gelukkig enkel een ‘trick or treat’ wandeling op het programma: ik hoef me niet eens te verkleden. Een dag later zie ik er niks meer van, maar voelt mijn huid wel nog gevoeliger dan anders. Zelf denk ik wel al enig ‘stralend’ effect waar te nemen in de spiegel. Mijn nietsvermoedende buren bevestigen dat weekend: ‘Amai, jij ziet er zo... fris uit.’

Richtprijs voor het gelaat: 400 euro/behandeling. Een ‘prikje’, toch in de wereld van cosmetische ingrepen, áls ik er inderdaad ook een iets stevigere huid aan overhoud en die frou-frou toch niet van doen heb. Maar dat weet ik dus binnen dit en een paar weken.

Info: www.carpeclinic.be