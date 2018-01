Record voor mode- en schoenenwinkels dankzij shoppende mannen Timon Van Mechelen

09u24 0 Style Voor de mode- en de schoenenbranche was 2017 het beste omzetjaar sinds tien jaar. Modezaken verkochten gemiddeld 4,6 procent meer dan het jaar ervoor. Schoenenwinkels zagen hun omzet zelfs met 7,8 groeien.

Opvallend: in de herenmode groeide de omzet een stuk harder (7,1 procent) dan in damesmode (2,9 procent). Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau GfK en brancheorganisatie INretail.



Het cliché dat vooral vrouwen veel shoppen gaat niet langer op, verklaart modespecialist Edwin Belt van INretail. "Vroeger shopten vrouwen vaker voor hun man. Tegenwoordig doen veel mannen dat zelf. Zij besteden meer. Mannen, vooral de generatie dertigers, winkelen net als vrouwen."

Voor schoenen lijkt die trend (nog) niet op te gaan. De verkoop van damesschoenen groeide bijna twee keer zo hard (9 procent) als die van herenschoenen (4,7 procent).

Webshops

De groei kwam vooral voor rekening van webwinkels: de onlineverkoop steeg met bijna een kwart. De omzet van fysieke modewinkels bleef gelijk; in stenen schoenenwinkels werd 2,6 procent meer verkocht.

Belt: "Fysieke webwinkels en webwinkels kunnen niet meer zonder elkaar. Een deel van de winkelomzet is verschoven naar webshops, platformen als Zalando en Bol.com. Daarnaast trekken winkels klanten door zichzelf te promoten via sociale media."



Dat mannen steeds meer bezig zijn met mode schreven we twee weken geleden al. De opkomst van streetwear, het feit dat de stijl van mannen meer casual en minder strikt is geworden en de opkomst van sociale media en het internet hebben daartoe bijgedragen. Lees het volledige artikel hier.