nina collectie Gesponsorde inhoud Real size, no problem: drie modedilemma's opgelost met de NINA x Vivella by Bel&Bo-collectie Aangeboden door Bel&Bo

22 mei 2020

08u00 0 Style De temperaturen stijgen, de zomer is in aantocht. Maar hoe zet je als curvy lady deze zomer je troeven in de verf en hoe camoufleer je die andere zones? Styliste Delphine Dumoulin werkte mee aan de NINA x Vivella by Bel&Bo-collectie, een real size capsulecollectie (maat 44 t/m maat 54). Ze beantwoordt de drie meest voorkomende modevragen zodat iedereen zich mooi kan voelen deze zomer.

Q: Hoe draag ik als notoire zwart- fanaat kleur zonder ‘zwaarder’ te lijken?

A: “Veel curvy ladies kiezen voor zwart omdat het afslankt. Maar dat geldt eigenlijk net zo goed voor andere donkere tot medium donkere kleuren, die vaak frisser ogen dan zwart. Kies bij voorkeur voor kledingstukken in één en dezelfde kleur, ook wel een monochromatic look genoemd. Dit slankt af, verlengt je figuur en is bovendien très fashionable. Houd de stijl strak en minimalistisch: tierlantijntjes zoals fringes, zakjes of laagjes creëren alleen maar extra volume. Een monochromatic outfit kan je makkelijk combineren met kleurrijke accessoires, net omdat je geen rekening hoeft te houden met diverse kleuren en prints.”

DE FIGURE FIXER:

een one-toned look in denim: MOM jeans + denim shirt.

Tip: blijf in je ‘donkere’ comfortzone maar pimp wel met kleurrijke oorbellen, sleehakken, armbanden of tas.

Q: Hoe zet ik mijn curves in de verf en verdoezel ik mijn minpuntjes?

A: «Over het algemeen willen curvy dames graag hun heupen en borsten benadrukken en hun zwaardere bovenbenen, bovenarmen of buikje verstoppen. Enter de hemdjurk. Het is hét topstuk voor elk figuurtype. Je kan immers zelf beslissen hoeveel knoopjes je bovenaan of onderaan de jurk openlaat. Je kiest dus zelf welke pluspunten je in de verf zet - benen of borsten - en hoe hard je ze accentueert. Kies altijd voor een vloeiende, beweeglijke stof. Ga bij voorkeur voor een midi-lengte: hip én het benadrukt het slankste deel van je been. Houd je van prints? Onthoud dan de regel: trop is te veel. Blijf weg van te grote prints (bv. heel grote bloemen) of te drukke prints (bv. veel kleine bloemetjes). Beiden laten je visueel zwaarder lijken.”

DE FIGURE FIXER:

de hemdjurk

Tip: deze jurk laat je toe om te spelen met het riempje. Je kan het riempje lager of hoger in de taille gebruiken, afhankelijk van je figuur, en het net zo hard aanspannen als je wil.

Het gaat erom de aandacht te verleggen naar die zones waar je wel trots op bent Delphine Dumoulin, styliste

Q: Hoe kan ik mijn bovenarmen camoufleren en toch frisse topjes dragen?

A: “90% van de vrouwen die ik aankleed, heeft een complex over de bovenarmen. En dan heb ik het over vrouwen van maat 36 tot maat 54. Toch hangen de winkels vol met mouwloze tops en jurkjes. Onbegrijpelijk! Ga op zoek naar bovenstukken die op z’n minst een deel van de bovenarm en de okselzone bedekken én die ook nog eens voor een mooi decolleté zorgen. Het gaat erom de aandacht te verleggen naar die zones waar je wel trots op bent. Ook een goede oplossing is een elegante kimono om je bovenarmen wat te verbergen: luchtiger dan een vestje of cardigan en erg trendy. Ideaal ook om over je badpak te dragen.”

DE FIGURE FIXER:

de kimono

Tip: gebruik het riempje als je jouw taille wilt accentueren, om zo een zandloperfiguur te creëren. Laat de kimono openvallen voor een vlotte, bohemian look.

Wil je deze zomer zelf graag je vrouwelijke vormen in de verf zetten? De volledige NINA x Vivella by Bel&Bo collectie is verkrijgbaar in alle Bel&Bo winkels en online te koop op bel-bo.be.