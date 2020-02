Ready, set, glow: alle do’s en don'ts van sporten met make-up

Het is een misverstand dat transpireren op zich puistjes zou kunnen veroorzaken. Je kan dus moeiteloos (nou ja) wat langer op de loopband blijven staan. Wél kan zweten acneklachten verergeren, weet Jetske Ultee, onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie. “Net als de combinatie van strakke kleding en wrijving. Een hoofdband of pet kan soms een uitbraak van puistjes op het voorhoofd uitlokken. Daarom is het belangrijk om je gezicht goed te ­reinigen na een work-out, idealiter met een milde reiniger en regelmatig een exfoliant. Blijf vooral weg van gezichtsscrubs, die kunnen je huid beschadigen.”

SOS striemen

Striae kunnen opduiken als je in korte tijd veel afvalt of er plots spiermassa bij komt. Hoe goed sporten ook is, je kan er dus wel blijvende souvenirs aan overhouden. Jetske Ultee: “De strepen zijn het gevolg van kleine scheurtjes in het bindweefsel door een snelle oprekking van de huid. Door de huid soepel te houden met een hydraterend product verklein je de kans op striae wat. Het hoeft geen dure striaecrème te zijn, een fijne, pure plantaardige olie houdt de huid al soepel. Bestaande striemen zijn niet makkelijk ‘weg te smeren’. Uit onderzoek bleek dat vitamine A-zuur de enige crème is die wat verbetering kan geven, maar die moet een dokter voorschrijven. Laserbehandelingen, ­microneedling of peelings kunnen de strepen mogelijk wat verminderen, maar er zijn vaak meerdere behandelingen nodig, met een beperkte kans op goed resultaat.” Of probeer zelfbruiner, striemen vallen minder op met een kleurtje.

Make-up na het sporten: hoe doe je dat?

Jetske Ultee: “Je wil nog snel voor het werk even naar de fitness of tijdens de middagpauze een rondje hardlopen? Slim. Alleen jammer van die knalrode snoet ­achteraf. Geen nood: door met complementaire kleuren te spelen, zie je er in een mum van tijd normaal uit. Een matterende en olievrije moisturizer reguleert een glimmende huid en een kleurcorrigerend poeder met een subtiele groene schijn neutraliseert rode wangen, zodat niemand nog kan raden dat je net ­gezweet hebt.”

Als je haar maar goed zit

Een kapsel dat blijft zitten, zelfs na die derde reeks jumpsquats? Scrunchies om een staartje of dotje bijeen te houden staan het leukst, al kan je die beter voor minder ­intensieve work-outs houden. Rubberen exemplaren spelen in de Champions League der elastiekjes en zitten muurvast, maar trekken achteraf wel de helft van je haar uit. De beste koop zijn spiraalrekkers: doordat de spiralen in elkaar haken, gaan ze helemaal nergens naartoe. En dat zónder je haar te beschadigen.

Kleine wasjes, grote wasjes

De wetlook mag dan populair zijn op de ­catwalk, in het echte leven zien we zo’n zweethoofd minder graag. Moet je altijd je haar wassen na het sporten? Toch niet. Alles hangt af van de intensiteit.

• Yoga, pilates: als je niet zo hard gezweet hebt dat je voorhoofd en haarlijn nat zijn, kan je zonder wassen door naar de volgende afspraak.

• Zumba, joggen: maak je haar goed vast, zodat het tijdens het sporten naar achteren blijft. Gebruik daarna een beetje droog­shampoo om op te frissen.

• Spinning, crossfit: is je haar kletsnat van het zweet, dan is er geen ontkomen aan. Al hoef je het niet met shampoo te wassen: uitspoelen volstaat vaak. Zweet is niet hetzelfde als olie; je haar zal er dus niet vet uitzien.

Sport als antiaging

Volgens Duitse cardiologen zou duurtraining goed zijn voor onze ­telomeren, de eindjes van onze DNA-chromosomen. Dat bleek uit een grootschalig onderzoek dat vorig jaar verscheen in het European Heart

Journal. Lange telomeren worden gezien als een teken van een hogere levensverwachting. Sporten houdt onze cellen dus ­letterlijk jong.

Mag je sporten met make-up op?

Jetske Ultee: “Een gezicht vol make-up als je een rondje gaat zweten, lijkt me niet erg praktisch. Maar of het kwaad kan? Het idee dat je huid niet meer zou kunnen ‘ademen’ door het gebruik van foundations of concealers is niet helemaal juist. Zeker niet als het gaat om licht dekkende producten. Je huid haalt zuurstof vooral uit de bloedvaatjes in de huid en niet uit de lucht. Het klopt evenmin dat je huid niet meer zou kunnen transpireren. Wél kan een flinke laag ­make-up tijdens het sporten onrust veroorzaken. Vette crèmes, een dikke laag foundation of crèmeblush kan je beter vermijden, maar het is ­bovenal een persoonlijke keuze. Het ­belangrijkste is dat je achteraf je gezicht niet ­bijwerkt door er gewoon een nieuwe laag make-up over aan te brengen. Verwijder vooral eerst het zweet, de talg en andere viezigheid. Daarbij zijn schone handen en een propere handdoek essentieel. Dus niet de handdoek die je op de vloer of de apparaten van de ­fitnessruimte gebruikt hebt.”

Zet de kou buitenspel

Aan de dapperen onder ons die sportend regen en wind trotseren: proficiat. En ook: draag zorg voor je huid. Jetske Ultee: “In de winter hebben veel mensen aan een laagje dagcrème niet genoeg. Kou en droogte maken de filaggrine in de huid stuk – een eiwit dat een rol speelt bij het vasthouden van vocht. Daardoor droogt de huid wat uit, gaat ze er schilferig uitzien en kunnen aandoeningen als eczeem opflakkeren. Het kan fijn zijn om te wisselen naar een iets rijkere moisturizer. Die zorgt voor snel herstel doordat hij de huidvetten van de barrièrelaag aanvult.”

Pro deo?

De ene deo is de andere niet. Een gewone deodorant pakt de bacteriën op de huid aan en verhult de geur, maar voorkomt niet dat je transpireert. Een antiperspirant doet dat wel, legt onderzoeksarts Jetske Ultee uit. “Die blokkeert de uitgangen van de zweetklieren en daarmee de productie. Metaalzouten, waaronder aluminium, reageren met de keratine in de huid, waardoor een propje ontstaat dat zweet tegenhoudt. Er zijn verontrustende berichten over de relatie tussen aluminium in deodorant en borstkanker. Uit onderzoek van de universiteit van Nantes blijkt echter dat aluminium slechts in een verwaarloosbare concentratie opgenomen wordt door de huid. De kans om aluminium binnen te krijgen via eten en drinken is veel groter. Ook reviewartikels, die een samenvatting van de stand van zaken geven in een bepaald vakgebied, stellen dat er geen ­verband aangetoond kan worden. Wil je het zekere voor het onzekere? Kies dan een product zonder aluminium. Het zal wellicht iets minder ­effectief zijn, maar dan voelt het in elk geval veiliger.”

Sporten met SPF

Jetske Ultee: “Als je buiten sport, is het verstandig om een zonnebrandproduct te gebruiken. En nee, daar ga je niet ineens meer van zweten. Eventueel zou het ervoor kunnen zorgen dat de transpiratie minder makkelijk

verdampt, zo bleek uit een kleinschalige studie. Maar de meeste studies laten zien dat het gebruik van een zonnebrand uiteindelijk geen effect heeft op transpiratie en het afkoelen van de huid. Omgekeerd is het wel zo dat als je veel zweet, je je vaker moet insmeren.”

SPORTTAS-ESSENTIALS

Dit kan je (naast je doucheproducten) beter altijd in je sporttas hebben.

1. Microfiberdoekje dat snel make-up afhaalt

2. Milde deodorant voor frisse oksels

3. Zachte gelaatsreiniger om vuil en zweet te verwijderen