Ready for a roadtrip: NINA selecteert de beste spullen voor jouw reiskoffer Eva Van Driessche

22 juni 2018

13u30 0 Style Wat jouw bestemming ook wordt, de experts van NINA vertellen je welke looks en beautyspullen je op je reis kunnen vergezellen. Vandaag: klaar voor een avontuurlijke roadtrip.

On the road

Of je nu Europa doorkuist met een luxecamper of de wildernis in trekt met een jeep, kies sportieve items die uitblinken qua comfort. Donkere kleuren en drukke prints verdoezelen grasvlekken en schrikken eventueel wildlife niet af. Natuurlijke materialen voelen fris op je huid, ook zonder airco.

De natuur in



Tijdens een campeervakantie ga je voor natuurlijke crèmes die je voor vanalles kan gebruiken (op droge plekjes, muggebeten of babybillen) en die het milieu niet te veel kwaad doen. Een must? Ecologische vochtige doekjes, goede zonnebescherming en een multifunctioneel zeepje dat niet kan lekken in je bagage.