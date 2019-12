Ralph Lauren, Tommy Hilfiger en Tom Ford de grote afwezigen op New York Fashion Week? Margo Verhasselt

31 december 2019

11u41 0 Style Het programma van de modeweek in New York (die op 6 februari start) is bekendgemaakt. Wat valt op? Enkele grote namen ontbreken.

Moet de modeweek van New York het in 2020 zonder Ralph Lauren, Tommy Hilfiger en Tom Ford doen? Daar lijkt het op het eerste gezicht wel op. Organisator Council of Fashion Designers of America (CFDA) verklapte zojuist wat er op het menu staat volgend jaar en de drie grote namen worden niet genoemd.

In mei werd al aangekondigd dat de New Yorkse Fashion Week ingekort zou worden. De modeweek duurde 7 dagen, maar moest vanaf september 2 dagen inleveren. Het was ontwerper Tom Ford, de voorzitter van de Fashion Week, die met het idee op de proppen kwam. Het zit zo: de modeweek van New York was anders dan andere modeweken. Het was de enige week waarop ontwerpers 7 dagen lang hun creaties aan de wereld toonden.

Al enkele jaren verhuizen grote modehuizen (tijdelijk) uit New York. Zo stuurden Calvin Klein, Victoria Beckham en Tommy Hilfiger niemand nog de catwalk op in The Empire State. Modewebsite The Business of Fashion meent dat de beslissing genomen werd omdat de New Yorkse Fashion Week relevant moet blijven. Zo zullen ontwerpers beter hun best moeten doen om een plaats te bemachtigen om hun collectie te tonen.

Tom Ford deed zelf al uit te doeken dat hij dit jaar zijn collectie zal voorstellen in Los Angeles. Hilfiger zou binnenkort zelf verklappen waar hij modellen de catwalk opstuurt en Ralph Lauren zou nog aan het nadenken zijn over waar hij zijn collectie toont.