Ralph Lauren ontwerpt een exclusieve collectie voor je Bitmoji op Snapchat (die ook in het echt te koop is) Valérie Wauters

12 augustus 2020

08u54 0 Style Modemerk Ralph Lauren heeft een eerste kledingcollectie uitgebracht speciaal voor de Bitmoji’s (een virtuele cartoonversie van jezelf) van Snapchat. De collectie werd ontworpen voor de onlangs gelanceerde ‘Mix and Match’ functie van de app.

Omdat het modemerk van mening is dat Snapchatgebruikers zich hetzelfde willen kleden als hun virtuele afbeelding, is de collectie ook in het echt verkrijgbaar. De collectie bestaat uit twaalf klassieke stuks van Ralph Lauren, waarvan er zes voor vrouwen en zes voor mannen zijn. De collectie omvat onder andere een klassieke double breasted blazer, een racejack, een gestreept rugbyshirt en een trainingsvest. Bovendien kan je de verschillende items naar hartenlust met elkaar combineren.

Volgens Alice Delahunt, hoofd van de digitale afdeling bij Ralph Lauren, zijn Bitmoji’s een belangrijke vorm van zelfexpressie. “Het is interessant om te ontdekken hoe gebruikers reageren op mode in een virtuele wereld. Bovendien kunnen we op deze manier ook nieuwe klanten aantrekken, want Snapchat bereikt miljoenen bezoekers per dag.”

Ontdek de hele collectie in deze video.