Ralph Lauren lanceert ‘Friends’-capsulecollectie voor de 25ste verjaardag van de serie Valérie Wauters

19 september 2019

11u03

Bron: ABC 0 Style Modemerk Ralph Lauren viert de 25ste verjaardag van de iconische TV-serie ‘Friends’ door een speciale capsulecollectie te lanceren, geïnspireerd op het personage van Jennifer Aniston.

De echte ‘Friends’-fan is natuurlijk niet echt verbaasd dat uitgerekend Ralph Lauren een capsulecollectie uitbrengt. Eén van de hoofdpersonages uit de serie, Rachel, werkte immers gedurende verschillende seizoenen van de serie bij Ralph Lauren.

De collectie zal bestaan uit outfits om naar het werk te dragen, en bevat zowel stukken uit de Polo-lijn als Lauren by Ralph Lauren. Verwacht je aan een mooie mix van pakken, coltruien, broeken, bladeren accessoires, in klassieke texturen als wol, suède en fluweel.

“Net zoals ‘Friends’ tijdloos is gebleken, weerspiegelt deze collectie de tijdloze stijlen en archetypen van Ralph Lauren die een must zijn in de collectie van de moderne werkende vrouw”, aldus een woordvoerder voor het merk. Wie zich helemaal wil onderdompelen in de sfeer van deze collectie, rept zich vanaf 22 september naar de flagship-store van Bloomingdales in New York (moest dat tot je mogelijkheden behoren, natuurlijk). Daar werd immers een replica van Central Perk gemaakt in de Studio 59-ruimte van de winkel. Op de derde verdieping van de winkel vind je een replica van Rachel’s kantoor, die er bijzonder Instagramwaardig belooft uit te zien.

De collectie zal ook beschikbaar zijn in geselecteerde Ralph Lauren winkels en op de website van het merk. Voorlopig zijn nog niet alle prijzen voor de collectie bekend, maar reken op € 85 voor een trui met rolkraag, € 699 voor een rok in suède en € 899 voor een handtas of een paar laarzen.