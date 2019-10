Ralph Lauren blaast 80 kaarsjes uit: een aantal van zijn meest iconische momenten Timon Van Mechelen

12u22 0 Style Ralph Lifschitz, de man achter modelabel Ralph Lauren, viert vandaag zijn 80ste verjaardag. Geboren als zoon van Joodse immigranten in The Bronx richtte hij dik 50 jaar geleden zijn eigen modemerk op en werkte zich op tot plaats 102 op de Forbes lijst van rijkste Amerikanen. Vanaf 19 november gaat de documentaire Very Ralph over zijn leven in première op Play van Telenet. In afwachting van maakten we een overzichtje van een aantal van zijn meest iconische momenten.

1. De lancering van het poloshirt

Bij het grote publiek staat Ralph Lauren voornamelijk bekend om zijn poloshirts in felle kleuren, scherpe kraagjes en met poloruiter op paard als logo. Hij introduceerde het ontwerp in 1972, amper 5 jaar na het oprichten van zijn eigen merk. Het is nog steeds het bestverkopende stuk van het label.

2. De kostuums voor de film ‘Annie Hall’

In 1977 ontwierp Lauren de kostuums voor actrice Diane Keaton in de cultfilm ‘Annie Hall’. In die tijd waren pakken voor vrouwen nog revolutionair dus hij werd er op slag bekend(er) door. In 2016 inspireerde hij zijn modecollectie voor de herfst en winter op het personage van Keaton.

3. Meer pakken

Sinds ‘Annie Hall’ is Lauren pakken voor vrouwen blijven maken, met als hoogtepunten Evan Rachel Wood in 2013 op het Sundance Film Festival, Madonna op de Grammy Awards in 2014 en Emma Watson in 2018 op Wimbledon.

4. Amerikaanse president(kandidaten) en partner

Self-made man Ralph Lauren’s levensverhaal leest als the American Dream, dus een grote verrassing is het niet dat hij tal van president(kandidaten) en diens partners kleedde voor belangrijke events. Denk aan Michele Obama op staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk in 2011 of Hillary Clinton in 2016 tijdens het campagnevoeren. In datzelfde jaar droeg ook Melania Trump een lichtblauw mantelpakje van de hand van de ontwerper. Er werd toen opgeroepen binnen de modewereld om de ontwerper te boycotten omdat hij daarmee steun zou verlenen aan Trump.

5. De avondjurk met eigen Wikipediapagina

Hij mag dan bekend staan om zijn tailoring voor dames, Lauren ontwierp in het verleden - en heden - ook tal van avondjurken voor sterren op de rode loper. De lichtroze jurk die Gwyneth Paltrow in 1999 droeg naar de Oscars heeft zelfs een eigen Wikipediapagina en wordt door velen beschreven als één van de beste jurken in de geschiedenis van de Oscars.

6. De Polo Ralph Lauren beer trui

Naast het poloshirt is ook de trui met beer op één van de meest iconische stukken ontworpen door Ralph Lauren. De trui lag voor het eerst in de winkelrekken in 1991, werd al vrij snel razend populair en verwierf een cultstatus doordat hiphoppers à la Kanye West, Chance The Rapper en Raekwon er veelvuldig in gespot werden. Originele exemplaren uit de jaren 90 worden voor duizenden euro’s verkocht op tweedehandssites als Grailed.

7. Zijn passage in ‘Friends’

In het zesde seizoen van ‘Friends’, uitgezonden in 1999, werkte Rachel Green (Jennifer Aniston) een tijdlang voor Lauren. In de aflevering ‘The One With Ross’s Teeth’ maakte de ontwerper zelf zijn opwachting in de serie, al bestond zijn acteerdebuut slechts uit een stille scène in de lift.

8. De jurk die een meme werd

In 2017 ontwierp Lauren een jurk - of eigenlijk jas - voor actrice Priyanka Chopra voor het MET Gala. Op internet werd er al snel gelachen met de gigantische sleep van de beige trenchcoat, met talloze hilarische memes als resultaat. Ook Chopra zag er de humor wel van in en deelde zelf haar favoriete parodieën op Instagram.

9. Ralph Lauren en de sportwereld

De Amerikaanse ontwerper heeft altijd al een nauwe connectie gehad met de sportwereld. In 2005 ontwierp hij bijvoorbeeld de uniforms voor de U.S. Open, in 2006 die voor Wimbledon, in 2008 de kleren van het Olympische team voor de Spelen in Beijing en ook die voor de editie in 2012.