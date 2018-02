Raf Simons zoekt inspiratie in drugs voor nieuwe collectie Timon Van Mechelen

08 februari 2018

12u39 0 Style Vlaams ontwerper Raf Simons presenteerde gisteren zijn herfst- en wintercollectie voor 2018 in New York. Het was de show waar het meest naar werd uitgekeken en zoals gewoonlijk stelde hij niet teleur.

De modeshow, genaamd ‘Youth In Motion’ (jeugd in beweging, red.) vond plaats in evenementenhal Sir Stage 37 in Manhattan. De catwalk werd voor de gelegenheid omgetoverd tot een scene van ‘Het Laatste Avondmaal’, inclusief wijnglazen, hopen fruit en Belgische wafels. In groot contrast daarmee galmde er loeiharde techno muziek uit de boxen en werden de modellen verlicht met lasers in alle kleuren van de regenboog. De bezoekers vergeleken de sfeer er met die in de bekende Berlijnse nachtclub Berghain.

Drugs

Voor de collectie zelf, zocht onze landgenoot inspiratie in de wereld van drugs. En meer specifiek in de films ‘Christiane F.' en 'Drugs'. Met als resultaat sweaters, broeken en jassen met slogans als ‘LSD’, ‘XTC’, ‘GHB’ en ‘2C-B’ op. De ontwerper wil daarmee een open dialoog voeren over de maatschappelijke problemen rond drugs en verslavingen.

Daarnaast zagen we ook trendy items zoals donsjassen, oversized wollen truien, grafische sweaters, lange cardigans en cargo broeken passeren. Items die ongetwijfeld weer in geen tijd uitverkocht zullen zijn dankzij de grote schare fans die Raf de afgelopen jaren heeft verkregen.