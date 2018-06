Raf Simons zet zich af tegen streetwearhype in Parijs: “Er moet iets veranderen” Timon Van Mechelen

21 juni 2018

12u02 0 Style Gisteren stelde landgenoot Raf Simons zijn nieuwe lente- en zomercollectie voor in Parijs, en op de catwalk viel vooral de focus op scherp maatwerk en meer klassieke elegantie op. Een tegenbeweging tegen de hele streetwearhype. “Ik weet het, ik heb er zelf een belangrijke rol in gespeeld. Maar er waren wat te veel hoodies met prints op. Weet je, er moet iets veranderen”.

Raf Simons was een van de drijvende krachten achter de opmars van streetwear in de mode, maar het tij kan keren zo bleek gisteren op zijn lente- zomermodeshow voor 2019 in Parijs. Niet dat de populariteit van sneakers en petjes voorbij is, maar de ontwerper uit Neerpelt had zelf klaarblijkelijk nood aan iets anders.

Zijn concept was klaar en duidelijk: jassen voor mannen maken in een typische vrouwelijke haute couture stof: satijn. In felle kleuren zoals groen, roze en geel als verwijzing naar de neonkledij die populair was in het new wave tijdperk in de jaren tachtig. Er zaten zoals altijd ook punkelementen in de collectie, maar op een veel subtielere manier dan anders. Geen veiligheidsspelden en studs, wel kleine juwelen die knipogen naar piercings en fetisjen.

De focus lag op klassieke stukken, allemaal mooi gesneden en behoorlijk draagbaar voor Simons doen ook. Geen sportieve invloeden, maar een terugkeer van het maatwerk voor mannen. Waarom? “Omdat we er nood aan hebben! Het was tijd voor een nieuw silhouet,” zei Simons na afloop van de show tegen Vogue.