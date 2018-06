Raf Simons, Supreme en Kim Kardashian West zijn de grote winnaars van de CFDA Awards 2018 Timon Van Mechelen

05 juni 2018

10u01 1 Style Net als vorig jaar is onze landgenoot Raf Simons de grote winnaar van de CFDA Fashion Awards. Gisterenavond haalde hij de prijs binnen voor beste vrouwendesigner van het jaar, de meest prestigieuze award van ze allemaal. Al waren er ook een aantal minder voor de hand liggende winnaars.

Het Amerikaanse skatemerk Supreme bijvoorbeeld. “Ik heb Supreme nooit als een modemerk beschouwd, of mezelf als een ontwerper. Maar ik waardeer de erkenning voor wat we doen,” vertelde oprichter James Jebbia, toen hij de CFDA Award voor mannenontwerper van het jaar in ontvangst nam.

Nog verrassend is dat ook Kim Kardashian West met een belangrijke modeprijs naar huis ging. Ooit werd ze verguisd door de modewereld, hoofdredactrice van de Amerikaanse Vogue Anna Wintour weigerde haar zelfs te vernoemen in haar magazine. Dat de tijden veranderd zijn, werd gisteren helemaal duidelijk toen ze ervan doorging met de CFDA Influencer Award.

Alle winnaars op een rij:

Womenswear Designer of the Year

Raf Simons voor Calvin Klein

Menswear Designer of the Year

Supreme

Accessory Designer of the Year

Ashley en Mary Kate Olsen voor The Row

Swarovski Award for Emerging Talent

De Nederlandse ontwerper Sander Lak voor Sies Marjan

Swarovski Award for Positive Change

Diane von Furstenberg

CFDA's Members Salute

Ralph Lauren

Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award

Narciso Rodriguez

Founder's Award

Carolina Herrera

International Award

Donatella Versace voor Versace

Fashion Icon Award

Naomi Campbell

Influencer Award

Kim Kardashian West