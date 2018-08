Raf Simons strikt opnieuw alle Kardashian-zussen voor lingeriecampagne Timon Van Mechelen

01 augustus 2018

17u32 0 Style Onze landgenoot Raf Simons heeft voor de tweede keer op rij alle Kardashian-zussen samengebracht voor een lingerie- en kledingshoot van Calvin Klein. Het Amerikaanse merk waar hij momenteel artistiek directeur van is.

Op de zwart-witbeelden zien we Kim Kardashian, Kendall Jenner, Kourtney Kardashian, Kylie Jenner en Khloé Kardashian bomen beklimmen, schommelen en dartelen in een grasveld in Californië. De Belgische fotograaf Willy Vanderperre nam de foto’s. Tijdens de vorige fotoshoot waren zowel Kylie als Khloé zwanger, deze keer poseert alleen Khloé opnieuw met een bolle buik voor de lens van Vanderperre.

De campagne focust op de intieme band tussen de zussen, onder het motto ‘My Family, My Calvins’.