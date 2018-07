Raf Simons komt voor het eerst in 13 jaar met een nieuw parfum voor Calvin Klein Timon Van Mechelen

16 juli 2018

17u07 0 Style Modehuis Calvin Klein en zijn creatief directeur Raf Simons hebben vandaag de komst van een nieuw parfum aangekondigd genaamd ‘Women’. Het is voor het eerst in dertien jaar tijd dat het merk nog eens een nieuwe geur op de markt brengt. Voor de campagnebeelden strikte onze landgenoot actrices Lupita Nyong’o en Saoirse Ronan.

Vorige week kondigde Raf Simons nog aan dat hij de Jeans-lijn van Calvin Klein grondig onder handen had genomen. Grafische elementen mengen zich nu met typische Amerikaanse silhouetten en we zien ook veel meer streetwear-invloeden. Al is de aankondiging over een nieuwe geur toch nog wel ietsje groter nieuws. De Calvin Klein parfums doen het allang goed, maar fans hebben ondanks toch dertien jaar lang moeten wachten op een nieuw geurtje.

‘Women’ is volgens Simons geïnspireerd door “vrijheid van expressie” en “het doorgeven van kracht en inspiratie van de ene vrouw op de andere”. Het parfum bevat toetsen van onder andere eucalyptus, oranjebloesem en ceder. De Amerikaanse kunstenares Anne Collier was verantwoordelijk voor de campagnebeelden, waarop niet alleen portretten van de twee actrices te zien zijn, maar ook foto’s van de vrouwen die hen geïnspireerd hebben. Nyong’o koos voor actrice en jazz-zangeres Eartha Kitt en actrice Katharine Hepburn, terwijl Ronan voor actrice Sissy Spacek en zangeres Nina Simone koos.