Raf Simons kan tij niet keren voor Calvin Klein: vooral ondergoed en jeans blijven populair

04 december 2018

12u07

Bron: Quartzy 0 Style In 2016 werd de Belgische modeontwerper Raf Simons bij Calvin Klein aangesteld als creatief directeur om het Amerikaanse modelabel volledig te vernieuwen. Geld werd voorheen vooral verdiend aan ondergoed en jeans, onze landgenoot moest dat omdraaien. Maar dat lijkt voorlopig niet te lukken.

Bijna 2 jaar geleden stelde Raf Simons zijn eerste collectie voor Calvin Klein voor als creatief directeur. “Een mooie en interessante show, met de belofte van nog veel meer goeds”, schreef Suzy Menkes daarover in haar recensie voor Vogue. “Dit is net wat Calvin Klein nodig had”, zei Tim Blanks erover op Business of Fashion. “Hij gebruikte het nalatenschap van Calvin Klein om iets groter te vertellen, en dat maakt het verschil”, schreef Vanessa Friedman van The New York Times dan weer.

De reacties waren kortom lovend, ook op onze eigen site, en dat bleef ook zo show na show. Na amper 2 collecties kreeg hij van de Council of Fashion Designers of America (CFDA) zelfs een dubbele prijs voor beste designer van het jaar, voor zowel heren- als damesmode. Een jaar later werd hij nog eens beloond voor zijn werk voor Calvin Klein en kreeg hij opnieuw de prijs van beste ontwerper van het jaar in de categorie vrouwenmode.

Ook toplui van Calvin Klein zelf waren altijd laaiend enthousiast over Simons bijdrage aan het merk. Zoals de catwalkcollectie 205W39NYC terug op de modekaart zetten en zijn iconische campagnes met de hele Kardashian-clan in de hoofdrol. Maar ze geven nu ook toe dat de grote veranderingen niet zoveel opbrengen als waar zij op gehoopt hadden. “Hoewel verschillende productcategorieën het goed hebben gedaan de afgelopen 2 jaar, zijn we teleurgesteld in het resultaat van sommige investeringen. Zoals de zo geprezen 205W39NYC-catwalkcollectie en de herlancering van de Calvin Klein Jeans die te ‘high end’ was en daardoor minder goed heeft verkocht dan we dachten”, aldus het Amerikaanse label in een persstatement.

Het statement belicht de breuklijn die bestaat tussen 2 afdelingen van Calvin Klein: aan de ene kant de meer creatieve en modebewuste zijde en aan de andere kant het deel dat verkoopt, vooral in de vorm van jeans en ondergoed.

In de afgelopen jaren heeft PVH Corp, het moederbedrijf dat Calvin Klein in handen heeft, naar verluidt zo’n 60 miljoen euro geïnvesteerd in het label om de veranderingen die Simons wilde doorvoeren te kunnen waarmaken. Het logo werd aangepast, er kwam een nieuwe basiscollectie, een eerste parfum, reclamecampagnes met talloze bekende gezichten, er werden winkels volledig vernieuwd, al zou het grootste deel van het budget toch naar de catwalkcollectie 205W39NYC gegaan zijn.

Door de tegenvallende verkoopresultaten van die highfashioncollectie, is PVH Corp nu van plan om die investeringen flink terug te schroeven. Er zal ook minder aandacht gaan naar het modeaspect van het bedrijf waar Simons zo voor geprezen wordt. Manny Chirico, CEO van het bedrijf, zegt dat de focus gaat komen te liggen op de zaken die wél goed verkopen uit de catwalklijn en niet meer op de collectie als geheel. Ten tweede gaat ook marketinggewijs de focus verschuiven, aangezien die nu vooral gericht is op de ‘highfashionklant’.

Raf Simons zelf heeft voorlopig nog niet gereageerd.