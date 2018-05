Raf Simons en Gucci verhuizen hun modeshow (terug) naar Parijs Timon Van Mechelen

29 mei 2018

De Belgische ontwerper Raf Simons zal zijn collectie voor zijn eigen gelijknamige mannenlabel na 3 seizoen terug in de Franse hoofdstad voorstellen. Ook modehuis Gucci ruilt Milaan dit seizoen in voor Parijs.

Parijs is al jaar en dag dé stad bij uitstek voor wie jong en gevestigd talent wil ontdekken tijdens de modeweken. De fashion week in New York zit al tijdlang in het slop, Londen is een kleine garnaal in vergelijking met de andere steden, alleen Milaan deed het de afgelopen seizoen steeds beter. Toch kiezen twee heel invloedrijke merken nu terug of voor het eerst voor Parijs.

Onze eigenste Raf Simons stelde zijn mannencollecties de voorbije drie seizoenen voor in New York, maar verhuist die nu terug naar Parijs. De stad waar hij oorspronkelijk begon de showen. Zijn show staat gepland op 20 juni in de late avond. Op die dag zullen onder andere ook Acne Studios, Off-White en Walter Van Beirendonck hun mannencollecties voorstellen aan het publiek. Naar eigen zeggen kiest hij niet om een specifieke reden terug voor Parijs, maar doet hij het puur voor de afwisseling.

Oh my Gucci

Nog een tikkeltje verrassender, is dat ook het oer-Italiaanse modemerk Gucci dit jaar naar Parijs verhuist. Creatief directeur van het label Alessandro Michele zal daar op 24 september zijn nieuwste mannencollectie tonen. Ook in juni zal hij in de lichtstad de resort collectie van Gucci tonen. "Gucci is een wereldmerk met sterke Italiaanse wortels, maar ook met een visionaire Franse aandeelhouder, namelijk Kering," legde ceo Marco Bizzarri die beslissing uit aan modewebsite Women's Wear Daily. Het merk keer daarna wel gewoon terug naar Milaan.