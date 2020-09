Raf Simons brengt voor het eerst vrouwencollectie uit onder eigen naam NA LDC

22 september 2020

09u32

Vrouwelijke fans van Raf Simons kunnen hun hart ophalen: de 52-jarige Belgische ontwerper kondigde zonet aan dat hij zijn eigen modelijn uitbreidt met een vrouwencollectie.

Het is ondertussen al 25 jaar geleden dat Raf Simons zijn eerste modelijn voorstelde onder de naam Raf Simons. Daarbij kiest hij al een kwarteeuw resoluut voor mannencollecties. Tot nu althans. Zo maakte de Belgische designer op zijn Instagrampagina bekend dat hij voor zijn lente-zomercollectie voor 2021 niet alleen een mannen- maar ook een vrouwenlijn zal maken.

Een foto die is geplaatst door Raf Simons Official (@rafsimons) op 17 sep. 2020 om 16:50 CEST

Behalve dat de mannen- en vrouwenlijn allebei voorgesteld zullen worden op 23 oktober, is er nog maar weinig onthuld over de nieuwe collecties. Wel doen de woorden ‘teenage dreams’ en ‘question everything’ bij de Instagramposts vermoeden dat Simons op hetzelfde elan verdergaat: de ontwerper laat zich namelijk vaak inspireren door de jongerencultuur en elektronische muziek. Zo was zijn eerste collectie in 1995 al geïnspireerd op de punk- en gothicbeweging, waarbij hij koos voor muziek van Marilyn Manson.

Debuut voor Prada

Wie niet kan wachten op de vrouwencollectie, kan al uitkijken naar de catwalkshow van Prada in Milaan. Dat is namelijk het debuut van de Belgische designer Raf Simons, die sinds dit jaar samen met Miuccia Prada aan het roer staat bij het Italiaanse modehuis.

Normaal zou die show in real live plaatsvinden, maar door corona komt er in de plaats een hybride spektakel dat plaatsvindt op vrijdag 24 september. Enerzijds wordt het digitaal uitgezonden via de socialemediakanalen en de website van Prada. Anderzijds kunnen journalisten, influencers, kopers en de rest van het modecircus zich verzamelen op exclusieve locaties in New York, Los Angeles, Parijs, Londen, Berlijn, Moscou, Dubai, Istanbul, Seoul, Hong Kong en Tokio. Zij zullen daar kunnen genieten van een chique privévertoning.

Eerder werkte Raf Simons voor Dior en Calvin Klein, maar eind 2018 werd zijn contract bij het Amerikaanse modehuis verbroken.