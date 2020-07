Raf Simons brengt 100 iconische stukken opnieuw uit Margo Verhasselt

08 juli 2020

Wie dacht dat het leukste nieuwtje van Raf Simons z'n nieuwe job bij Prada ging zijn, heeft het mis. De ontwerper verrast ons met een perfect zomers cadeautje: hij brengt 100 iconische stuks opnieuw uit onder de naam 'Raf Simons Archives Redux'. Zo viert hij de 25ste verjaardag van zijn eigen merk.

Wat kan je verwachten? Stuks uit zijn eerste collectie uit 1995 die worden voorgesteld in video’s, items uit zijn ‘Radioactivity’-show en hoodies uit zijn iconische ‘Woe Onto Those Who Spit on the Fear Generation’-show uit 2002. Welke andere stuks gelanceerd worden, is nog niet duidelijk.

“Het is zowel een creatieve als financiële geste”, klinkt het bij Simons. “De Archives Redux geeft de kans aan een nieuwe generatie fans om deze stuks voor de eerste keer te ontdekken. Nostalgie voor het onbekende zeg maar.”

Wanneer de stuks beschikbaar zullen zijn, is nog niet bekend.