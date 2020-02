Raf Simons aan de slag bij Prada, voor het eerst in duobaan: “Als je elkaar begrijpt, is 70 procent van de job al gedaan”

Style Een maandenlange stilte volgde na het afscheid van Raf Simons (52) bij Calvin Klein. Nu neemt onze landgenoot als creatief directeur van Prada opnieuw zijn plaats in aan de top van de modewereld. Wel in duobaan, een primeur. "Hij is een zeer sterke persoonlijkheid, maar heeft ook fragiele kanten."

Na Jil Sander, Christian Dior en Calvin Klein is Prada het vierde invloedrijke modehuis waar Raf Simons zijn creatieve stempel op mag drukken. Voordien deed de Limburger dat telkens alleen, bij het Italiaanse luxemerk krijgt hij een gelijkwaardige rol naast ontwerpster Miuccia Prada (70). De samenwerking gaat in op 2 april, de eerste gezamenlijke collectie wordt die voor de zomer van 2021 en zal tijdens Milan Fashion Week in september worden voorgesteld.

Het is voor het eerst in de modegeschiedenis dat twee ontwerpers van dit topniveau samen aan één label werken.

"De samenwerking is ontstaan uit een diep wederzijds respect", zo meldt het officiële perscommuniqué. "Het opent een nieuwe dialoog, tussen twee ontwerpers die algemeen erkend worden als twee van de belangrijkste en meest invloedrijke van vandaag."

Autodidact

Simons groeide op in het Limburgse Neerpelt en studeerde industriële vormgeving in Genk. Een stage bij Walter Van Beirendonck wakkerde zijn interesse in mode aan en het was Linda Loppa, toenmalig hoofd van de Antwerpse Modeacademie, die hem in 1995 aanmoedigde om als autodidact een eigen mannenlijn op te richten.

Toen Simons in 2005 de creatieve leiding van het Duitse modelabel Jil Sander - destijds eigendom van de Prada-groep - op zich nam, betekende dat niet enkel zijn debuut in de damesmode, maar ook zijn internationale doorbraak. Hij bleef er zes jaar en trok in april 2012 naar Christian Dior. Daar ontwierp hij de succesvolle prêt-à-portercollecties en kon hij zijn creativiteit de vrije loop laten in de exclusievere couturelijn. Simons bleef er tot oktober 2015, toen hij geheel onverwacht zijn afscheid aankondigde.

Zijn passage in New York bij Calvin Klein, van augustus 2016 tot december 2018, werd een minder positief verhaal. Simons bleek niet commercieel genoeg om de economische verwachtingen in te lossen en onenigheid met de top leidde ertoe dat hij er vroegtijdig vertrok.

Te laat met e-commerce

Net voor zijn vertrek bij Calvin Klein zouden er al gesprekken geweest zijn met Prada, zo vertelden ze in Milaan. "Aanvankelijk vriendschappelijk, als zielsverwanten, maar gaandeweg kreeg het plan om samen te werken vaste vorm." Die speculaties gingen gepaard met het gerucht dat Prada door een grotere holding opgekocht zou worden, maar Miuccia Prada en echtgenoot Patrizio Bertelli - ook CEO van het modehuis - ontkenden dat stellig. Het koppel bezit samen 80% van het familiebedrijf, dat Miuccia in 1978 erfde. Elf jaar later lanceerde zij de dameslijn, de mannencollectie volgde halfweg de jaren 90. Maar de cijfers vallen al enkele jaren tegen. Hoewel de ontwerpster door de internationale modepers geprezen wordt om haar artistieke visie, vertaalt zich dat te weinig aan de kassa. Prada zou onder meer te laat hebben ingezet op e-commerce en sociale media, en belangrijke trends - zoals sneakers en streetwear - hebben gemist.

Pensioen?

Simons moet nu het tij doen keren. Linda Loppa spreekt van een "schitterende match". Voor haar was de connectie tussen hem en Miuccia Prada al langer duidelijk. "Ze hebben dezelfde esthetische waarden en een gezamenlijke passie voor kunst. Ze zijn evenwaardig, het wordt een creatief team zonder hiërarchie. Als je elkaar perfect begrijpt, dan is de helft van de job al gedaan. Nee, dan is zéventig procent van de job al gedaan. Raf is een zeer sterke persoonlijkheid, maar heeft ook zijn fragiele kanten. Dat maakt hem eens zo aantrekkelijk. Sinds dag één heeft hij een erg duidelijke signatuur. Je hebt die identiteit nodig, anders val je in de kuil van de commercie. Ook Prada is altijd interessant gebleven. Allebei hebben ze die link met de tijdsgeest, ze blijven verrassen. Die blijvende frisheid, dat is toch een grote kracht."

In een interview met 'System Magazine' verklaarde Simons eerder al zijn appreciatie voor Miuccia Prada. "Op alle vlakken voel ik haar visie, mindset en kijk op de wereld."

Dat de 70-jarige Italiaanse zich met een co-ontwerper voorbereidt op haar pensioen, lachte ze gisteren op de persconferentie weg.