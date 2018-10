Quick fix: zo herstel je snel je favoriete oude nagellak NA

27 oktober 2018

15u33

Bron: Goed Gevoel 0 Style Vond je onlangs tijdens het schoonmaken van je badkamerkasten je geweldige nagellaksoulmate van vorig jaar terug? Dan stelde je waarschijnlijk vast dat hij al betere dagen gekend heeft. Maar niet getreurd, je hoeft je favoriete oude nagellak nog niet meteen weg te gooien. Wij vonden namelijk een makkelijke manier om hem snel weer te herstellen.

Wat heb je nodig?

Je oude nagellak, nagellakremover en een druppelpipet.

Hoe ga je aan de slag?

Voeg een of twee druppels nagellakremover toe aan je nagellak met behulp van de pipet. Schroef de dop er weer op en rol het flesje (niet schudden!) zachtjes heen en weer tussen je handen gedurende ongeveer een minuut. Draai de dop er opnieuw af en ta-da: je oude nagellak ziet er weer uit als nieuw!

Waar moet je op letten?

Voeg niet te veel remover toe. Dat kan ervoor zorgen dat de consistentie te waterig wordt of dat de nagellak breekt als je nagels drogen. En hoewel dit eenvoudige trucje ideaal is om je favoriete nagellak nog een aantal keren te hergebruiken, moet je weten dat dit geen langetermijnoplossing is. Maar hey, met zoveel prachtige fonkelnieuwe tinten die er op de markt zijn, hoor je ons niet klagen!

