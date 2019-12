Queen of bling: 7 snelle vragen aan Nathalie Colin, creatief directeur van Swarovski

1. Waar ben je trots op?

“Toen ik in 2006 bij Swarovski begon, werd er maar weinig kleur gebruikt. Heldere kristallen maakten de orde uit. Ik bracht daar snel verandering in. Een halsketting en oorringen draag je niet naakt, je draagt ze op kleren. In de mode zijn er veel trends, en die trends moet je met juwelen volgen. Bovendien heb ik een zwak voor kleuren; ik draag bijna nooit zwart. Kleuren zijn belangrijk in zowat alles in het leven, van computers tot ons eten. Ze maken je gelukkig en stralen een soort energie uit. Daarnaast ben ik resoluut de weg ingeslagen van de figuratieve juwelen, in de vorm van een zonnebloem of een poolvos. Ik wil niet dat het zomaar mooie stukken zijn om naar te kijken, ze moeten ook een verhaal vertellen. Net zoals oprichter Daniel Swarovski in 1895, wil ik constant hernieuwen. Ik daag mezelf, en al mijn ontwerpers, uit om nooit het verleden te kopiëren, anders blijf je in rondjes lopen. Ik neem daarom graag mensen aan uit andere branches. Zij laten zich niet beperken en denken vaak out of the box. Ook ik heb geen juwelenontwerp gevolgd, maar eerder een mode- en marketingopleiding.”

2. Wat wilde je worden als kind?

“Mijn ouders zaten allebei in de mode, en ik was elf toen ik tegen de begeleider op school zei dat ik later wilde ontwerpen, reizen en Engels spreken. Nu doe ik het alle drie. Als kind hield ik ervan om verhalen te vertellen. Mijn familie had een weekendhuisje op het platteland. Omdat ik me verveelde en mijn vriendinnetjes miste, creëerde ik mijn eigen sprookjes en schepte ik een denkbeeldige wereld, met de natuur in de hoofdrol. Volgens mij is de natuur de allerbeste ontwerper ter wereld. Zo is de collectie van deze winter geïnspireerd op een trip naar IJsland, en zijn weergaloze natuur met het noorderlicht en de magische luchten. Soms voel ik me nog altijd een klein kind als ik ontwerp. Toen al wilde ik niets anders doen dan de kristallen van mijn moeder aanraken; dat gevoel is niet verdwenen. Het spel van licht, de sprankeling en de reflectie vind ik nog altijd betoverend.”

3. Bestaat er zoiets als te veel juwelen?

“Nee, tenminste als je een liefhebber bent van kleur en fashion, en een uitbundig karakter hebt. Dan is de sky de limit; doe maar op! Maar verlegen vrouwen kunnen beter voor iets fijnere en minder opvallende juwelen kiezen. Accessoires mogen je persoonlijkheid nooit overpoweren; ze moeten net met elkaar matchen.”

4. Wat is jouw meest waardevolle schat?

“Mijn dochter Anh Ly. Ze is vijftien. Haar vader is Vietnamees. We hebben haar naam lukraak gekozen. Drie maanden na haar geboorte zei een monnik me dat haar voornaam ‘schitterend’ betekent. Ik werkte nog niet voor Swarovski, maar het was toen al voorbestemd. (lacht)”

5. Hoe glamoureus is je leven?

“We maken ook podiumoutfits voor sterren als Beyoncé en Lady Gaga, werken samen met couturelabels en lenen juwelen uit aan celebrity’s. Dat is niet nieuw. Al van in het prille begin was die link er. De Swarovski-familie woonde diep in de bergen, maar reed om de haverklap met hun kleine autootje naar Parijs, de koffer vol met kristallen, om ze te verkopen aan de modehuizen. Coco Chanel was een van de eerste, in de jaren vijftig was er Dior … Die creatieve weg blijven we volgen. Het houdt ons merk fris en modern. Onlangs maakte Penélope Cruz een juwelencollectie en Mariah Carey maakte een kerstornament voor ons. Die samenwerkingen, en de fancy events die er vaak mee gepaard gaan, doe ik graag. Maar ik geniet er even hard van om in Vietnam met de motor te rijden, haren in de wind. Ik heb één ding geleerd in het leven: het is niet wát je doet, het is met wie je het doet. Bovendien hou ik niet van snobisme. Het is zinloos. Niemand is zo belangrijk dat hij zich kan terugtrekken op een godverlaten eiland.”

6. Vind je het leven soms lastig?

“Ik ben altijd omringd door mensen. Er zijn zeker van die dagen dat het te intens is, en ik een manier moet vinden om mezelf te herbronnen zodat ik geen stoorzender word voor mezelf en anderen. Ik geloof heel sterk in een happy en gebalanceerde werkomgeving. Niet dat het in mijn bureau vol staat met boeddhabeelden, maar het is er heel kleurrijk en het ligt vol met moodboards en stalen. Clean desk? Dat is niet aan mij besteed. Hele stapels liggen erop, maar ik weet alles liggen. Georganiseerde chaos, dus. (lacht) Inspiratie heb ik bijna nooit te kort. En als het toch eens wat minder gaat, weet ik: de nacht brengt raad. Ik lees ook veel biografieën, voornamelijk van straffe vrouwen. Ik ben net begonnen aan het boek van Michelle Obama. Ook Karl Lagerfeld bewonder ik enorm. Hij was een creatieveling die non-stop doorging, maakte zeventien collecties per jaar en had nooit ideeën te kort. Toen ik nog mijn eigen bedrijf had, pre-Swarovski, deed ik opdrachten in de muziekindustrie, schreef ik voor de Japanse pers en deed ik video-interviews met beroemde mensen. Karl was er een van. Hij was zo welbespraakt dat je zijn zinnen niet eens hoefde te knippen. Een icoon!”

7. Waar zie je jezelf over vijf jaar?

“Ik zou hier voor de rest van mijn leven kunnen blijven en vredig wachten op mijn pensioen, want het werkt stopt nooit en ik verveel me niet. Maar ik geloof dat je op een bepaald moment ruimte moet maken voor andere kansen in je leven. Na mijn stage bij Perry Ellis in New York, onder de leiding van Marc Jacobs, heb ik in Parijs tien jaar voor een trendbureau gewerkt. Ik had klanten als Nike en Shiseido, en van de ene dag op de andere had ik die behoefte om ermee te kappen. Ook mijn eigen bedrijf ben ik zo gestopt. Ik heb daar geen problemen mee, omdat ik niet gedreven word door macht, maar door passie en mijn drang om altijd bij te leren. Als je te veel in je comfortzone zit zoals Choupette, de rotverwende kat van Karl Lagerfeld, is het tijd voor iets anders. En om een potentieel aan te boren waarvan je niet eens wist dat je het bezat. Ik geniet van mijn werk, maar ik doe het nu al

dertien jaar en met mijn vingers in de neus. Er komt een tijd dat ik vaarwelzeg aan mijn leven als Choupette. (lacht)”