Quarantainekleurtje? “De lockdown is hét moment om iets nieuws te proberen op beautyvlak” Sophie Vereycken

27 augustus 2020

07u58 4 Style Niet handgel maar haarverf blijkt hét populairste product van het moment te zijn. Nu we allemaal meer thuis zijn, slaan we massaal aan het experimenteren voor een coupe ‘out of office’. Maar hoe doe je dat precies?

De afgelopen maanden is het aantal zoekopdrachten naar ‘roze haar' met maar liefst 900% gestegen, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, zo berichtte de populaire drogisterij-keten Boots. Mensen zijn massaal op zoek naar DIY-haarverf. Niet voor de zoveelste coupe de soleil, wel voor gedurfde fantasiekleuren. Zangeres/actrice Hilary Duff ging voor knalblauw, popsterren Dua Lipa en Lady Gaga kozen voor roze. En ook in Vlaanderen blijkt de lockdown hét moment om iets nieuws te proberen. Omdat we tijd hebben, maar vooral omdat dit de uitgelezen periode is om te experimenteren.

We hoeven niet meer naar kantoor, dus niemand die misprijzend de wenkbrauwen optrekt wanneer we met een vrolijk neon-kleurtje op de werkvloer verschijnen. “Als gedragsdierenarts en leerkracht in het secundair onderwijs kan ik niet altijd de felle kleurtjes kiezen die ik zou willen”, vertelt de 47-jarige Ilse. “Ik wissel sowieso wel graag af, maar met corona ben ik net dat stapje verder gegaan: ik heb mijn haren volledig laten ontkleuren om er dan felblauw op te laten zetten.” Spijt heeft ze nog geen seconde gehad.

Al zijn er nog veel meer vrouwen die het heft in eigen handen nemen en dapper zelf met DIY-kitjes aan de slag gaan. “Tijdens al dat thuiszitten heb ik mijn donker Aziatisch haar helemaal ontkleurd en roze geverfd”, vertelt Charlotte. “Alles online besteld, één à twee dagen later was het al gebeurd.” Wie er zich zelf aan wil wagen moet zich wel bewust zijn van een tussenstadium, waarschuwt ze. “Voor ik van donker naar roze kon, moest ik het eerst helemaal ontkleuren. Ik heb toen een tijdje met geel haar moeten rondlopen. Toegegeven, dat zag er vooral grappig uit. Maar nu het roze is, is iedereen enthousiast. Zelfs mijn oma vindt het mooi!”

Ook Anaïs ging door Covid-19 voor het eerst zelf met verf aan de slag: “Ik laat mijn haar al jaren kleuren, maar had het nog nooit zelf gedaan. Tijdens de lockdown wou ik in eerste instantie mijn witte kleur behouden. Dat was in de periode toen de kappers nog niet open mochten, dus werkte ik dan maar zelf mijn uitgroei bij. Toen ik wat later bij iemand anders een mooie felle kleur zag, heb ik in een impulsieve bui verschillende kleurtjes gekocht en nu is mijn haar voor het eerst roze met paarse wortels. Stiekem vind ik dat kleurrijke haar nóg toffer. Soms kijken mensen weleens raar, maar anderen vinden het dan weer net heel leuk!”

Wil je het zelf ook proberen? Zo doe je het:

1. Voor het mooiste effect heb je een lichte basis nodig. Blondines hebben geluk, anderen zullen eerst met ontkleurmiddel aan de slag moeten. Dat kan je net als enkele van deze dappere dames zelf doen, maar wie het op veilig wil spelen, klopt toch best aan bij de kapper.

2. Voor de kleur zelf kies je best een semi-permanente kleurshampoo of een kleurmasker. Die vervagen al na een aantal wasbeurten, zo kan je eerst even kijken of de tint je staat voor je écht de stap waagt.

3. Ben je tevreden met de kleur en wil je er zo lang mogelijk van genieten? Zorg dan voor goede verzorgingsproducten. Met een shampoo en conditioner specifiek voor gekleurd haar hou je de tint zo lang mogelijk levendig en mooi. Vergeet ook niet dat er onder die felle kleur een ontkleurde basis schuilt, dus je lokken minstens één keer per week verzorgen met een voedend masker is geen overbodige luxe.

1. Bleach London, Rose Gold Super Cool Colour, 7,22 euro bij cultbeauty

2. Moroccanoil, Color Depositing Mask, 34,90 euro bij johnbeerens

3. L’Oreal Paris, Colorista Washout, 9,09 euro bij Kruidvat

4. Nivea, Pure Color Micellar Shampoo, 5,99 euro bij de supermarkt

5. Keune, Care Color Brillanz Mask, 23 euro bij de kapper en via Keune