Q-dj Felice Dekens looft de ongewone opvoedingsmethode van mama Kristien: “ze duwde me uit mijn comfortzone”

22 april 2020

Qmusic-dj Felice Dekens (33) groeide op met een mama, Kristien (65), die haar altijd uit haar comfortzone pushte. Als timide meisje vond ze dat erg gênant, als volwassen vrouw is ze haar daar nu erg dankbaar voor. Ook al moest ze daarvoor een paar beschamende momentjes doorstaan.

“Ik weet nog dat ik in het tweede leerjaar zat en mijn moeder op oudercontact bij de juf moest”, vertelt Felice. “Ze zat in de klas toen mijn juf op het krijtbord de namen van haar leerlingen onthulde, met daarnaast streepjes. Achter één naam stond geen enkel streepje: de mijne. De juf feliciteerde mijn mama: ik was de braafste van de klas. Mijn moeder was niet blij. Integendeel.”

Buiten de lijntjes kleuren

Die avond thuis had Felices moeder een uitzonderlijke opdracht voor haar. “‘Per streepje dat je tegen het eind van het schooljaar achter je naam hebt, geef ik je twintig cent’, zei ze me. Toen begreep ik er helemaal niks van. Zo voed je als moeder je dochter toch niet op, dacht ik. Nu snap ik dat mijn mama niet wilde dat ik een bang muurbloempje zou worden. Ze wilde me leren dat het oké is om niet altijd binnen de lijntjes te kleuren of perfect te zijn.”

“Dankzij haar ingreep ben ik op school uit mijn schulp gekropen”, herinnert Felice zich. “Dat schooljaar slaagde ik er nog niet in om streepjes te verzamelen, maar gaandeweg durfde ik buitenshuis toch de mondige rebel te zijn die ik thuis was. Mama heeft me met haar – misschien onorthodoxe – opvoedingsmethodes meer dan eens uit mijn comfortzone gehaald. Om me sterker te maken. En dat heeft geloond.”

Mama vs. Mont Blanc: 1-0

Dankzij de aanpak van haar mama heeft Felice ondertussen zowat elke sport beoefend die er bestaat, maakt ze veel verre reizen en zoekt ze het avontuur op. “Ze heeft me geleerd om te durven en te durven los te laten en te mislukken. Ik weet nog dat ze zichzelf een hernia danste in onze allereerste zumbales, waarna ze tien dagen arbeidsongeschikt was. Of hoe ze in Costa Rica een extreem onweer negeerde terwijl we een vulkaan beklommen. Mijn zus en ik doorstonden doodsangsten, maar mama leidde ons naar de top en nu denken we dolgelukkig aan dat moment terug.”

Felices mama leerde haar om zichzelf tweehonderd procent te smijten. En dat is ook hoe haar mama leeft. “Ik bewonder haar eindeloze goesting. Zelfs nu ze met pensioen is, heeft ze een overvolle agenda. Als ze niet op reis is, zit ze in de avondschool, boekenclub of haar filosofiegroepje, volgt ze een taalcursus, fietst ze de Mont Blanc op of renoveert ze haar huis in Zeeland. Mijn mama zal oud worden zonder zich ooit één dag oud te voelen. Zo willen we allemaal leven, toch?”

