Pure modehorror? De eerste Crocs-handtas is een feit Timon Van Mechelen

04 februari 2019

16u06 0 Style Alsof het nog niet erg genoeg was dat de Crocs met plateauzolen van Balenciaga al uitverkocht waren voor ze daadwerkelijk te koop waren, gaat het Amerikaanse merk PizzaSlime nu nog een stapje verder. Zij creëerden namelijk de eerste Crocs-handtas.

De modewereld heeft Crocs al een tijdje omarmd. Eerst voorzag de Britse ontwerper Christopher Kane ze van een marmerprintje en kristallen, later van een bontje. Demna Gvasalia bij Balenciaga ontwierp dan weer Crocs met een plateauzool onder en daarna een paar gummybeerroze Crocs-hakken. En hoewel zowat de hele wereld ze op sociale media uitspuwde, bleken er toch een pak meer gegadigden te zijn dan verwacht. Nog voor de Crocs van Balenciaga daadwerkelijk te koop waren, mochten verschillende webshops al het bordje ‘uitverkocht’ bovenhalen.

Het Amerikaanse merk PizzaSlime wil duidelijk een graantje meepikken van de hele “trend” en maakte van de schoen een hip heuptasje. Gelukkig zijn er maar 50 exemplaren van gemaakt, in het zwart en in het geel. Voor $ 300 (omgerekend zo’n € 262) haal je zelf een exemplaar in huis.

