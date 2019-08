Protesten in Hongkong inspireren mensen om tatoeages te laten zetten Liesbeth De Corte

25 augustus 2019

09u46 0 Style Honderden mensen in Hongkong hebben de voorbije week een tatoeage laten zetten, van een paraplu, van de bloem bauhinia en van een bloedend oog. Ze beschouwen het als een steunbetuiging aan de aanhoudende protesten in de Aziatische stadstaat.

Hongkong staat in rep en roer. Voor het twaalfde weekend op rij wordt er nu al gemanifesteerd. De protesten begonnen uit onvrede met een voorstel om de uitlevering van verdachte misdadigers aan China te vergemakkelijken. Na meer dan twee maanden zijn de manifestaties uitgegroeid tot een roep om meer democratie. De voormalige Britse kolonie maakt sinds 1997 weer deel uit van China, maar heeft nog steeds gedeeltelijke autonomie. Heel wat inwoners vrezen dat Peking die vrijheden steeds verder inperkt.

De protestbeweging heeft heel wat creatievelingen geïnspireerd om hun gedachten en frustraties te verwerken tot kunst. Zo hebben demonstranten verschillende kunstzinnige posters en flyers gemaakt om hun boodschap te verspreiden en om op internationaal vlak aandacht te vragen voor de kwestie. Sommigen gaan nog een stapje verder en laten zelfs tattoos zetten als symbool voor de betogingen.

CNN kon spreken met een lokale tattoo-artiest. Iedereen die vorige maand bij hem over de vloer kwam, kreeg een gratis tatoeage, op voorwaarde dat de tekening verwees naar de protesten in Hongkong. Denk aan een bauhinia - een bloem die wordt beschouwd als hét embleem van de voormalige Britse kroonkolonie. Nog een voorbeeld zijn twee Chinese karakters die op twee manieren kunnen geïnterpreteerd worden, afhankelijk van hoe je er naar kijkt. Vanuit de ene leeshoek betekenen ze Hongkong, vanuit de andere ‘olie op het vuur’.

Volgens de tatoeëerder hebben meer dan 100 mensen die deal aanvaard. Sommigen kozen ervoor omdat het gratis was, anderen wilden wel degelijk een symbool voor de protestbeweging op hun lichaam laten vereeuwigen. Uit schrik wou de artiest zijn of haar naam niet bekendmaken.

Paraplurevolte

Ook Zada Lam, een tatoeëerder uit Hongkong, is al langer bekend om zijn geometrische ontwerpen van bauhinia’s en paraplu’s. Twee symbolen die een grote rol hebben gespeeld tijdens de zogenoemde Paraplurevolte van 2014. Toen kwamen mensen ook op straat in Honkong, destijds om te demonstreren voor vrije verkiezingen. De acties duurden bijna drie maanden lang en werden gekenmerkt door studenten die gele paraplu’s droegen.

Nu duiken de twee symbolen opnieuw geregeld op, onder meer dus bij Lam. De man uit Hongkong heeft tijdens de maanden juni en juli eveneens gratis protestgebonden tattoos gezet bij meer dan 100 geïnteresseerden.

Een derde beeld dat symbool staat voor de protesten is een bloedend oog. Het verwijst naar een vrouw die enkele weken geleden gewond was geraakt. Volgens omstaanders was ze geraakt door een of ander projectiel, dat afgeschoten werd door politieagenten. Uit verontwaardiging dragen veel mensen sindsdien ooglapjes én zijn er heel wat tattoodesigns die refereren naar het incident.

