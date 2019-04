Prof kraakt code van antirimpelcrème die écht werkt Redactie

10 april 2019

08u39

Bron: De Morgen 10 Style Een Japanse stamcelbioloog heeft mogelijk de code gekraakt van huidveroudering. Dat leidt mogelijk tot de ontwikkeling van een goed werkende antirimpelcrème.

Ondanks een miljardenindustrie die het ons stellig belooft, bestaat er nog altijd geen enkel middeltje dat ons helemaal vrijwaart van rimpels en andere huidveroudering. Toch heeft de Japanse stamcelbioloog Emi Nishimura nu twee stoffen ontdekt die rimpeltjes voorgoed naar het achterplan kunnen verdrijven. Haar bevindingen zijn gepubliceerd in het vakblad 'Nature'.

Alles draait om de stof collageen 17, die stamcellen in de huid stevig vastbindt aan het basaal membraan - het dunne stukje weefsel dat de onderste huidlagen met de opperhuid verbindt. In een jonge huid worden de cellen in de opperhuid voortdurend vernieuwd vanuit die reserve aan stamcellen. Die vermenigvuldigen zich ook in de onderste huidlagen, zodat er altijd voldoende zijn. Maar door veroudering - deels uitgelokt door uv-stralen - maken de stamcellen almaar minder collageen 17 aan. De huid gaat bijgevolg 'afschilferen': de gezonde stamcellen jagen de beschadigde huid 'weg'. Op termijn blijven er in de diepste huidlagen nauwelijks nog stamcellen over, terwijl die wel nodig zijn om de huid jong en stevig te houden.

Crèmes of tabletten

"Die competitie tussen stamcellen leidt tot huidveroudering", aldus Nishimura. In tests zag zij dat apocynine, een molecule van plantaardige afkomst, en de molecule Y27632 het gehalte aan collageen opnieuw opkrikken als je het op de huid smeert. Ook wonden herstellen beter. "Dit kan de basis zijn voor crèmes of tabletten die de huidveroudering tegengaan. We werken nu samen met farmaceutische bedrijven en de cosmetica-industrie om dat te testen."

In afwachting van nieuwe crèmes op basis van die molecules kan je alvast één ding zelf doen om huidveroudering tegen te gaan: jezelf beschermen tegen de zon.