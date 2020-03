Proenza Schouler en Birkenstock gaan samen in zee Margo Verhasselt

10 maart 2020

14u14 0 Style In de modewereld werd de laatste jaren zo nu en dan een ‘lelijke’ trend voorgesteld. Denk: In de modewereld werd de laatste jaren zo nu en dan een ‘lelijke’ trend voorgesteld. Denk: ugly dad sneakers en crocs op de catwalk. Met de lente (en hopelijk warmere temperaturen) in aantocht, stelt Proenza Schouler hun eigen versie van de Birkenstock-sandaal voor.

Birkenstock slaat de handen ineen met het New Yorkse modehuis Proenza Schouler. Het resultaat? Een nieuwe collectie opvallende uniseks sandalen. Enkele klassiekers van het modehuis zoals de ‘Arizona’ en de ‘Milano’ werden daarvoor heruitgevonden. De persoonlijke toets van Proenza Schouler is bij de ontwerpen duidelijk zichtbaar; ze werden in een industrieel jasje gestoken en er werd vooral met zwart, wit en zilver gewerkt. Het leer waaruit de sandalen gemaakt werd, komt uit de vorige collecties van het merk.

De campagne voor de lijn werd gemaakt door fotograaf Juergen Teller. Onder ander het Nederlands topmodel Kiki Willems kreeg een glansrol.

De collectie is vanaf nu beschikbaar bij Net-a-Porter, tot en met 20 maart.