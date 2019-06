Printen we binnenkort zelf onze make-up? Margo Verhasselt

25 juni 2019

13u06

Bron: VOGUE 2 Style De perfecte foundation, die éxacte oogschaduwkleur: de zoektocht naar de juiste make-up kan moeilijk zijn. Maar al dat zwoegen is binnenkort verleden tijd. Vergeet de tientallen streepjes op je hand nadat je een parfumerie uitloopt, Mink Beauty Concepts heeft een 3D make-upprinter uitgevonden.

Met één druk op een knop je favoriete make-up bekomen, het lijkt een utopie, maar is binnenkort wel degelijk realiteit. De CEO van Mink, Grace Choi, kreeg in 2014 het idee voor een 3D make-upprinter en die is nu eindelijk klaar. “Televisie en print spelen steeds minder een rol binnen deze industrie. Consumenten zoeken nu eerder online naar inspiratie. Met deze printer kunnen mensen inspirerende beelden uitprinten en transformeren in daadwerkelijke make-up.”

Hoe gaat het in z’n werk?

Je download de app van Mink, importeert vervolgens een willekeurig beautybeeld en kiest daarna of je de volledige afbeelding of een enkele kleur wil printen. Je legt daarna een printvel in het apparaat, drukt op de knop en amper vijftien seconden later is je product klaar. Het pigment wrijf je van de foto af. Het is nog even gissen of de producten die uit de printer komen van even goede kwaliteit zijn als een ‘echt’ beautyproduct en of de make-up evengoed is voor de huid. Maar voor de enthousiastelingen, hier kan je alvast een pre-order plaatsen. De printer kost 295 dollar, zo’n 264,23 euro.