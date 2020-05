Prinses Elisabeth draagt RectoVerso: een jong Belgisch merk met een 133 jaar oude geschiedenis Stéphanie Verzelen

20 mei 2020

16u57 0 Style Camille Liebaert (27) is euforisch. Bij de bezielster van sportmerk RectoVerso staat de telefoon nu roodgloeiend. “‘Prinses Elisabeth draagt jullie!’, meldt berichtje na berichtje me.” Voor een jong merk dat Belgisch is tot in het diepst van zijn DNA, is de aandacht goud waard. Camilles familie werkt dan wel al 133 jaar in textiel, met RectoVerso slaan ze een compleet nieuw en gewaagd pad in.

In de sportswearwereld doet de naam RectoVerso nog niet bijster veel belletjes rinkelen. Had jij er al van gehoord? Vast niet. Tenzij je turnster Nina Derwael, wereldkampioen zeilen Emma Plasschaert of Red Flame Justine Vanhaevermaet volgt. Heel wat Belgische topsporters zijn gigafans van het merk. En prinses Elisabeth blijkbaar ook. Zij werd op haar militaire opleiding gespot in een RectoVerso-legging.

In de internationale textielwereld is de Belgische familie Liebaert wel al lang een grote naam. Al sinds 1887, toen Marcel Liebaert in Deinze een fabriek opende voor elastische stoffen. Grote merken als Calvin Klein en Marks & Spencer gebruikten de ambachtelijke fabriek als productiepunt, tot de lageloonlanden aantrekkelijker werden. Dat zette moeder Michou en vader Alain, hun drie zoons en dochter Camille – de vierde en vijfde generatie aan het roer – aan het denken.

Belgische (en technologische) hoogstandjes

“We hadden het gevoel dat we onszelf moesten heruitvinden”, vertelt Camille, de 27-jarige vrouw die nu RectoVerso leidt. “Mijn vader speelde al langer met het idee om naast stoffen ook een afgewerkt product te produceren. Net op dat moment wilde UGent met ons samenwerken in een onderzoek naar compressieleggings voor atleten. Dus besloot mijn vader een atelier met twee, drie naaisters op poten te zetten en omdat we al gespecialiseerd waren in stoffen voor sportswear, dachten we daarna al snel aan een eigen merk.”

Niet zo verbazingwekkend als je weet dat Camilles gezin ook bezeten sporters zijn. “Dat is zelfs een understatement”, lacht ze. “We hebben hier thuis een volleybalnet opgehangen om met onze bubbels matches te spelen. En we gaan skiën, doen aan motorcross, spelen allemaal voetbal. Ik heb met mama ooit een halve marathon gelopen. Plus, we zijn ook extreem competitief.”

Zou dat verklaren waarom Camille zo’n hoge eisen stelt voor RectoVerso? De kledingstukken van het merk zijn quasi technologische hoogstandjes. Emana®-garen zorgen voor leggings die infraroodstralen terugkaatsen naar je huid en zo je huidelasticiteit boosten en cellulitis tegengaan. De ‘nanostitchstoffen’ die ze gebruiken voelen als een tweede huid. En vooral: elk lusje, draadje en steekje is door Belgische handen gezet, in het atelier in Deinze.

Familiekracht

Als dat prijzig klinkt: yep. De legging die prinses Elisabeth draagt, heeft een prijskaartje van 165 euro. “Ik schrok ook toen ik twee jaar geleden onze prijzen in het businessplan zag staan”, vertelt Camille. “Maar toen legde mijn vader me uit hoe daarin de kosten voor de hoogtechnologische stoffen verwerkt zitten. En vooral ook het eerlijke uurloon voor onze Belgische naaisters. Het harde werk dat erin steekt, heeft een prijs. Eens je dat allemaal weet, is het logisch. Nu shop ik zelf ook bewust meer Belgische merken.”

Daarom is de #kooplokaal-campagne die nu in coronatijden loopt, een godsgeschenk voor RectoVerso. De productie voor externe klanten ligt stil in de Liebaertfabriek, maar voor RectoVerso blijven de bestellingen online binnenstromen. En ondertussen steekthet hele gezin Liebaert – letterlijk – de handen uit de mouwen om in het atelier mondmaskers te maken. Moeder, vader, zoons en dochter zijn heel hecht en die familiekracht straalt ook af op het sportmerk. Zoon Mathieu bedacht het samen met vader Alain. Zoon Emmanuel contacteerde topsporters die ambassadeurs zouden kunnen zijn. Mama Michou stuurt Camille weleens een leuk design dat ze op Pinterest spot.

Verjaardagsgeschenkje voor Elisabeth

Maar de 27-jarige Camille maakt RectoVerso wel zo goed als eigenhandig groot. Ze doet de social media, bedenkt de strategieën, verzendt de online bestelling, behandelt de customer care, overlegt met de styliste, beheert de financiën en noem maar op. “Nu kan ik het nog allemaal zelf doen, dus waarom niet?”, zegt ze. Dat ze net als haar ouders, grootouders, overgrootouders en betovergrootouders in het textielbedrijf zou stappen, had ze nochtans nooit voorzien. “Van mijn vader móést ik zelfs ergens anders werken na mijn studies. Maar toen was het idee voor RectoVerso er en ik had met mijn interesse in sport en mode het perfecte profiel ervoor. Nu, het is wel een uitdaging om een jong, gewaagd merk met zo’n oud bedrijf te verzoenen. Maar het is net dankzij die jaren en jaren knowhow en onderzoek, dat we met RectoVerso zulke innovatieve dingen kunnen doen.”

En hoe RectoVerso dan uiteindelijk in de kleerkast van prinses Elisabeth belandde? “Onze styliste kon via via een geschenkje bij Elisabeth krijgen voor haar achttiende verjaardag”, vertelt Camille. “Een Belgisch geschenk voor een Belgische prinses, dat leek ons leuk. Dus bezorgden we haar zes maand geleden onze ‘Blue Shadow’-legging. Als bedankje kregen we van haar een brief terug, die hebben we superfier in ons naaiatelier opgehangen. Ondertussen was ik dat eerlijk gezegd wel al vergeten. Dus toen ik deze ochtend de foto zag, schrok ik me een ongeluk.” (lacht)

