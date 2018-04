Primark werkt voor het eerst samen met een bekende modeontwerper TVM

09 april 2018

10u36 0 Style H&M doet het al jaren, en nu werkt ook de Ierse lowbudgetketen Primark voor het eerst samen met een gastontwerper. Uitverkorene van dienst: Henry Holland, de man achter het merk ‘House of Holland’. Celebs zoals Alexa Chung, Cara Delevingne en Rita Ora zijn fan van het label.

Henry Holland mag in de mode-industrie dan een grote naam zijn, de samenwerking met Primark is alvast niet bepaald groot te noemen. De collectie die hij ontworpen heeft, bestaat uit slechts vier stoffen shoppingtasjes met een kleurrijke print. “We wilden iets maken dat het DNA van zowel Primark als dat van Henry Holland samenvoegt,” vertelt de ontwerper. “De drie grote pijlers voor de collectie zijn kleur, drukwerk en slogans.”

Voor een tas met een kat, hond of quote op, betaal je 3 pond of omgerekend zo’n 3,44 euro. Voor elk verkocht exemplaar gaat er 1,50 euro naar de Graduate Fashion Week stichting. Een organisatie die in 1991 werd opgericht om Britse en internationale universiteiten te verenigen om zo een springplak te creëren voor opkomend creatief talent. Voorlopig zijn de tassen wel enkel verkrijgbaar in de Primark-winkels in het Verenigd Koninkrijk.