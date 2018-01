Primark opent dit jaar officieel een winkel op de Meir in Antwerpen TVM

Er zijn al lang geruchten over een eerste Primark winkel in Antwerpen, maar nu is het echt officieel: de Ierse lowbudgetwinkel opent in de lente van 2018 een filiaal op de Meir. Een goed begin van het nieuwe jaar voor de vele fans van de keten.

De 12.636 fans van de Facebookpagina ‘Wij willen een Primark winkel in Antwerpen’ kunnen eindelijk opgelucht adem halen, nu de Ierse keten zelf bevestigd heeft een filiaal te openen op de Meir in Antwerpen. “Hallo Antwerpen! Jullie nieuwe Primark-winkel opent in de lente van 2018”, staat sinds kort te lezen op een paneel van het winkelpand op de Meir 24-28.

De winkelketen is al een tijdje bezig met het veroveren van ons land. Naast de winkel in Luik die de eerste was in België, zijn er nu ook filialen van Primark in onder andere Gent, Hasselt, Brussel en Charleroi. De keten vroeg een paar maanden geleden al een vergunning aan om een winkel te mogen openen in Antwerpen, die hebben ze nu ook gekregen.

Tegenstanders

Hoewel Primark heel wat fans telt, zijn er ook genoeg tegenstanders. Vorig jaar startte Martyna Majchrzak nog een petitie op tegen (de toen vermoedelijke) komst van de keten naar Antwerpen. In sneltempo werd die duizenden keren ondertekend. “Hun lage prijzen zorgen voor druk voor de hele sector met extreem lage lonen als gevolg. Ook de productie van hun eigen producten is een massaproductie waarbij mensen werken onder de minimumloon. Niemand vroeg erom, daarom start ik een petitie tegen de nieuwe vestiging in Antwerpen,” schreef de 22-jarige studente toen.