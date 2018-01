Primark onder vuur voor het verkopen van 'hotpants' voor baby's ND

Bron: Metro UK 0 Twitter Bristol Post Style Een vestiging van kledingketen Primark in Bristol veroorzaakt ophef door wel heel korte jeansshorts voor baby's van 0 tot 3 maanden oud in de winkelrekken te leggen. Een 23-jarige vrouw bond de kat de bel aan in een reactie tegen de krant Bristol Post: "Met dit soort kledij seksualiseer je baby's en dat is afschuwelijk," klinkt het.

De 23-jarige vrouw stootte per ongeluk op de vermeende 'hotpants' terwijl ze aan het winkelen was in Primark in Bristol. "Ik vind het gewoon ziekelijk. Dit kan toch niet echt zijn? Met zo'n korte shortjes seksualiseer je baby's en dat is afgrijselijk," vertelt ze in een reactie aan Bristol Post. "Kinderen zijn onschuldig en dat zou zo moeten blijven."

Primark reageerde intussen al op de hevige reactie van de dame, maar geeft haar geen gelijk: "Haar bewering klopt niet. Zoals duidelijk aangegeven op het label, zijn dit shorts voor baby's, die voor hun leeftijd zijn gemaakt en comfortabel zijn in combinatie met pampers. Wel is er een fout gebeurd bij een recente levering van de shorts, waarbij de broekspijpen een keer te veel zijn opgerold. We hebben die levering intussen uit onze voorraad verwijderd. Onze kinderkleding is volledig in lijn met de richtlijnen van het British Retail Consortium."

Op sociale media zijn de meningen verdeeld over de kwestie. Sommigen vinden ze belachelijk kort, anderen zien er geen graten in. Ook wordt opvallend vaak opgemerkt dat wie iets seksueels zit in een shortje voor baby's, misschien zelf een probleem heeft.

