Primark lanceert maten voor kleine én grotere vrouwen Liesbeth De Corte

04 juli 2018

09u22 0 Style Wie tot voor kort ging shoppen bij Primark, kon zijn of haar maat zoeken aan de hand van nummertjes. Om het ons gemakkelijker te maken, gaan ze het systeem aanpassen naar de gebruikelijke S, M en L. Ook de kleinste en grootste dames komen ze tegemoet met nieuwe maten: 2XS en 2XL.

"De items die nu nog een enkelvoudig nummer krijgen (zoals een 8, 10 of 12) en diegene met een dubbel nummer (zoals 8-10, 10-12) zullen een meer comfortabele pasvorm krijgen. In de plaats komen er maten zoals S, M en L en daaraan worden ook 2XS en 2XL toegevoegd", bevestigt een woordvoerder van Primark aan She.

Het nieuwe systeem zal langzaam maar zeker ingevoerd worden in de Belgische winkels, te beginnen met de lingerie en nachtkledij. Achteraf wordt het ook ingevoerd voor truien, shorts, fitnesskledij, lichte jassen en badmode, maar enkel en alleen voor vrouwen. De mannelijke shoppers hebben het minder getroffen, want voor hen blijft de numerische aanduiding gelden.