Primark krijgt lof voor foto van model zonder onderarm

29 juli 2018

12u07

Bron: Metro 0 Style Dat er nog steeds een gebrek aan diversiteit is in de modewereld staat vast. Toch zetten meer en meer merken zich er (een béétje) tegen af. Zo ook de Ierse budgetketen Primark die een model zonder onderarm inschakelde voor hun lookbook. Hoewel het voorlopig maar om één foto gaat, wordt de winkelketen overladen met lof.

Kelly Knox (34) uit Londen is geboren zonder onderarm. In 2008 won ze het programma ‘Britain’s Missing Top Model’, een wedstrijd van BBC voor modellen met een beperking. Dat leverde haar onder andere al een plekje op de catwalk op tijdens London Fashion Week en nu dus ook een fotoshoot voor Primark.

Primark plaatste een foto daarvan op hun Instagrampagina, met succes. De foto kreeg al meer dan 113 duizend likes en er kwamen honderden positieve reacties op. “Dit is exact wat we nodig hebben. De wereld bestaat niet uit één type persoon en model. Merken en de mode-industrie moeten dit weergeven,” schrijft iemand bijvoorbeeld. “Wat een prachtig meisje, van binnen en van buiten. Meer van dit,” zegt iemand anders.

Aan Metro vertelt Kelly dat ze heel blij is met alle positieve reacties. “Ik heb berichten gekregen van paralympische sporters, van jonge meisjes met een handicap en hun moeders en ga zo maar verder. Dit is exact waarom ik het doe. We hebben allemaal rolmodellen nodig om naar op te kijken, die kunnen laten zien dat je ook met een handicap ver kunt komen in het leven. Ik wil anderen dan ook meegeven dat je moet geloven in jezelf en weet dat alles mogelijk is. Dromen komen uit, geef nooit op.”

