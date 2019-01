Primark krijgt lof voor diverse modecampagne TVM

15 januari 2019

12u57 0 Style Anno 2019 is er eindelijk wat meer ruimte voor diversiteit in de modewereld en dat hebben ze ook bij Primark door. De Ierse keten heeft namelijk een campagne gelanceerd rond hun sportcollectie voor jongeren, waarin onder andere een jongen met de auto-immuunziekte vitiligo te zien is. Een keuze die op heel wat steun kan rekenen van klanten.

Een rosse jongen, zichtbare sproetjes op een donker gekleurd model en een jongen met vitiligo: de nieuwe sportcampagne voor kinderen en jongeren van Primark viert verscheidenheid en dat valt in de smaak.

“Ik liet de campagne zien aan mijn moeder die ook aan vitiligo lijdt, en ze moest er meteen door glimlachen,” schrijft iemand bijvoorbeeld op Twitter. “Knap dat Primark begrijpt dat kleren enkel op ‘perfecte’ modellen tonen niet meer van nu is,” merkt iemand anders op. “Mijn tante had ook vitiligo en ik moest meteen aan haar denken toen ik de foto’s zag. Iedereen dacht namelijk altijd dat ze vuil was. Ze zou zo blij geweest zijn als ze advertenties zoals deze nog zelf had kunnen zien,” Tweet een meisje.

Becky Hewitt, CEO van het goede doel Changing Faces dat discriminatie bestrijdt, vertelt aan The Independent waarom het zo belangrijk is dat zo’n grote modeketen diversiteit omarmt. “De mensen die we begeleiden vertellen ons vaak dat ze nog nooit iemand zoals hen gezien hebben in magazines en campagnes en dat heeft een groot effect op hun zelfvertrouwen. We hopen in ieder geval dat meer merken het voorbeeld van Primark zullen volgen.”