Primark komt met Disneykostuums voor volwassenen Sophie Vereycken

Groot nieuws: eindelijk krijgen ook volwassen Disneyfans hun langverwachte ' happily ever after '. Primark lanceert namelijk een collectie met Disneykostuums, speciaal voor wie zich al een paar jaar niet meer in een kindermaatje kan wurmen.

Droomde jij er altijd al van om als Minnie Mouse, Tinkelbel of Belle door het leven te gaan, maar strooide je leeftijd (en kledingmaat) altijd roet in het eten? Dan hebben we goed nieuws, want speciaal voor de Disneyfan op leeftijd komt Primark immers met een collectie Disneykostuums voor volwassenen. We hebben er dan wel even op moeten wachten, maar "even miracles take a little time," zo voorspelde Assepoesters petemoei al.

Bij ons zijn de kostuums vanaf deze week te vinden in de Primarkwinkel te Luik.